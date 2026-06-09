¿Busca empleo en el sector público? Comex abre concurso para profesionales con cierre este 12 de junio

El sector público costarricense mantiene activos sus procesos de selección de personal para este mes de junio. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) inició la búsqueda de colaboradores para su equipo de trabajo fijo mediante la modalidad de un nuevo concurso externo de plazas.

Esta opción de empleo se orienta a personas con estudios superiores que busquen integrarse a la estructura de un organismo de alcance nacional. La convocatoria permite que diversos perfiles participen en el proceso de evaluación según los atestados para las funciones.

Los interesados que cumplan con la totalidad de las condiciones deben remitir su currículum vitae por medio de la dirección de correo electrónico: concurso.negociador@comex.go.cr. ( - /Getty Images)

Específicamente, el concurso externo corresponde a la plaza de negociador comercial I. Esta posición se desempeña dentro de la Dirección General de Comercio Exterior y requiere de una persona para la ejecución de labores vinculadas con los acuerdos internacionales.

Las tareas incluyen la aplicación de convenios de intercambio comercial vigentes y el aprovechamiento de la inversión o la cooperación. El funcionario debe participar en el cumplimiento de las metas institucionales en materia de los flujos de comercio exterior.

La organización solicita un dominio del idioma inglés debido a la naturaleza de las funciones y el vínculo con mercados de otros países. Además, la oficina de selección valorará los conocimientos o la práctica previa que el candidato posea en materia de derecho.

Las áreas de estudio aceptadas para este concurso según la publicación oficial de la entidad estatal son los siguientes bachilleratos:

Derecho, Economía y Administración de Empresas. Comercio y Relaciones Internacionales. Administración Aduanera y Ciencias Políticas. Agronomía y Economía Agrícola. Carreras afines a las funciones del ministerio.

Es necesario que los aspirantes cuenten con la incorporación al colegio profesional respectivo según su especialidad de estudio. Este requisito es obligatorio para el ejercicio de las labores dentro de la administración del Estado en la plaza que se concursa.

El Financiero consultó la página oficial de Comex para verificar datos sobre el salario, la jornada horaria y otros detalles del puesto.

Los currículos se recibirán hasta el viernes 12 de junio del año en curso. El canal oficial para el envío de la documentación y los títulos de grado es la dirección de correo electrónico concurso.negociador@comex.go.cr para los interesados.

La entidad notificará los resultados de la evaluación por sus medios de comunicación establecidos.