Empleo Costa Rica

¿Busca empleo en el sector público? Comex abre concurso para profesionales con cierre este 12 de junio

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Por Mathew Chaves

El sector público costarricense mantiene activos sus procesos de selección de personal para este mes de junio. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) inició la búsqueda de colaboradores para su equipo de trabajo fijo mediante la modalidad de un nuevo concurso externo de plazas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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