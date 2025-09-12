Empleo Costa Rica

¿Busca empleo? Restaurantes y supermercados tienen más de 350 puestos disponibles; algunos gerenciales y administrativos

Le contamos cómo aplicar a estos empleos vacantes

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Las franquicias de comida rápida Burger King, Juan Valdez Café, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes, requieren contratar a 350 colaboradores durante los meses de septiembre y octubre. Esto corresponde al plan de expansión que incluye la apertura de nuevos restaurantes tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Empleos en Costa RicaPuestos vacantes
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.