¿Busca trabajo? KFC tendrá feria de empleo en Curridabat

¿Está buscando una oportunidad de empleo en el sector de restaurantes? Si habita en el este de San José y ciertas zonas de Cartago, KFC Costa Rica organizará una feria de empleo en su sucursal de Curridabat, una iniciativa que busca sumar nuevos talentos a su equipo y ofrece valiosas opciones laborales para la comunidad local.

La feria de empleo se realizará este miércoles 24 de septiembre, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en el local de KFC, situado frente a Plaza del Sol, Curridabat.

“Esta jornada de reclutamiento se enfoca en encontrar individuos con un alto nivel de compromiso con el servicio al cliente y que valoren el trabajo en equipo, cualidades esenciales para mantener los estándares de la marca”, informó KFC en un comunicado.

KFC busca más de 30 puestos para su próxima apertura y llenar vacantes en otros restaurantes de la cadena en el este de San José. (KFC/KFC)

Requisitos y documentación

Los candidatos interesados en postularse para las vacantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber completado la primaria

Poseer disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, incluyendo fines de semana y días feriados

El carné de manipulación de alimentos es considerado un plus, aunque no es un requisito excluyente

Las personas que deseen participar deberán presentarse en la fecha y hora indicadas con la siguiente documentación completa:

Hoja de vida actualizada

Copia de la cédula de identidad

Hoja de delincuencia

Originales y copias de los títulos académicos obtenidos

Tres cartas de recomendación

De acuerdo con la empresa, no se requiere experiencia previa para los puestos disponibles, lo que hace de esta feria una excelente opción para aquellos que buscan iniciar o proyectar su carrera en el sector.

Para más información sobre esta y otras oportunidades, los interesados pueden consultar el perfil de KFC Costa Rica en LinkedIn.

KFC cuenta con más de 18.000 restaurantes en más de 115 países. La marca abrió su primer local en Costa Rica en febrero de 1970, en el Paseo Colón (San José), y actualmente es una de las principales cadenas de comida rápida en el país, con 63 restaurantes en el país.