¿Busca trabajo? KFC tendrá feria de empleo en Curridabat

Cadena de restaurantes ofrecerá más de 30 puestos para residentes en el este de San José y algunas zonas de Cartago

Por Randall Corella Vargas

¿Está buscando una oportunidad de empleo en el sector de restaurantes? Si habita en el este de San José y ciertas zonas de Cartago, KFC Costa Rica organizará una feria de empleo en su sucursal de Curridabat, una iniciativa que busca sumar nuevos talentos a su equipo y ofrece valiosas opciones laborales para la comunidad local.








