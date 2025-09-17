Empleo Costa Rica

FIFCO saca a concurso diferentes puestos de trabajo; vea cuáles son y cómo aplicar

Por Alonso Ramírez

La empresa Florida Ice & Farm Company (FIFCO) anunció la apertura de más de 15 vacantes de empleo en distintas regiones de Costa Rica, disponibles para aplicación digital en su plataforma de reclutamiento.








FIFCOempleos
Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

