FIFCO saca a concurso diferentes puestos de trabajo; vea cuáles son y cómo aplicar

La empresa Florida Ice & Farm Company (FIFCO) anunció la apertura de más de 15 vacantes de empleo en distintas regiones de Costa Rica, disponibles para aplicación digital en su plataforma de reclutamiento.

En el área de producción, se publicaron los puestos de Operador/a de Llenadora – Envasado en Heredia y Operador/a de Producción – GAM, ambos enfocados en la operación de equipos industriales bajo estándares de calidad. Estos cargos requieren estudios de bachillerato en educación media, formación técnica en áreas industriales y experiencia previa en manufactura.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Así puede aplicar a las 10 mejores empresas de Costa Rica en atracción y retención de talento, según ‘ranking’ Merco

La empresa Florida Ice & Farm Company (FIFCO) anunció la apertura de más de 15 vacantes de empleo en distintas regiones de Costa Rica. (Shutterstock)

En el bloque de mantenimiento, la compañía abrió la plaza de Técnico/a de Mantenimiento – GAM, en Heredia. Este puesto contempla labores correctivas, preventivas y predictivas en planta, y solicita experiencia de uno a tres años en puestos similares, además de conocimientos en instrumentación, neumática e hidráulica.

Las vacantes de logística y distribución incluyen a los Encargados/as de Distribución – Rural, Puntarenas y CMT, con funciones de entrega y recolección de productos en rutas específicas. Estas posiciones requieren licencia de conducir al día, experiencia en labores de distribución y disponibilidad para trabajar en diferentes regiones. En esta misma área se habilitó la posición de Gestor/a de Ruta Nicoya, con responsabilidad sobre la planeación y verificación de rutas, que solicita experiencia en cadena de abastecimiento y conocimientos en análisis de datos.

LEA MÁS: ¿Busca empleo? Restaurantes y supermercados tienen más de 350 puestos disponibles; algunos gerenciales y administrativos

También se abrieron concursos para Operador/a de Montacargas – GAM y Montacarguista en San Carlos, cuyo objetivo es ejecutar labores de movilización de materiales en bodegas. Ambos puestos exigen experiencia en puestos similares y licencia D3 vigente.

En el área comercial, FIFCO anunció plazas de Agente de Ventas en Pérez Zeledón, Puntarenas, Liberia y San Carlos, además del puesto de Agente de Ventas – Puntarenas Este. Estas posiciones requieren estudios en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines, experiencia en ventas y disponibilidad para trabajo en campo.

Dentro del ámbito administrativo, se encuentra la Jefatura Administrativa para la Zona Sur, cuya responsabilidad es gestionar los recursos financieros y operativos de centros de distribución. Este puesto solicita licenciatura en Administración de Negocios o Ingeniería Industrial, experiencia en consumo masivo y dominio de programas administrativos.

Por último, en el área de control operativo, se encuentra el puesto de Chequeador en Alajuela, enfocado en la validación de documentos y procesos de almacenaje. Se solicita bachillerato en educación media y disponibilidad para laborar en horarios nocturnos.

Cada publicación incluye requisitos específicos, nivel académico solicitado y fecha límite de aplicación. Las personas interesadas pueden acceder a la plataforma de empleo de FIFCO para consultar los detalles completos de cada vacante y presentar su postulación en línea.