Conape abre concurso de empleo exclusivo para personas con discapacidad; vea los detalles

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) abrió la convocatoria para el Concurso Externo 04-2026 con el fin de contratar a un analista de sistemas. Esta vacante se encuentra reservada de manera exclusiva para personas con discapacidad.
El periodo de recepción de ofertas dio inicio el 14 de agosto y se mantendrá habilitado hasta el próximo 28 de agosto de 2026.
Requisitos para postular a la vacante
Quienes tengan interés en participar en el proceso de selección deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la entidad:
Formación académica: Licenciatura en una carrera afín a las labores del puesto.
Experiencia laboral: Contar con cinco años de experiencia en tareas profesionales relacionadas con el cargo.
Acreditación: Presentar la condición de discapacidad debidamente respaldada mediante un documento oficial emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Pasos para presentar la candidatura
Para completar el trámite de postulación, los aspirantes deben realizar el proceso dentro del plazo fijado por la institución:
Consultar el documento oficial con las bases del concurso.
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