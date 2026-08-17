Empleo Costa Rica

Conape abre concurso de empleo exclusivo para personas con discapacidad; vea los detalles

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Por Redacción EF

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) abrió la convocatoria para el Concurso Externo 04-2026 con el fin de contratar a un analista de sistemas. Esta vacante se encuentra reservada de manera exclusiva para personas con discapacidad.








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Redacción EF

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