Empleo Costa Rica

Coopecaja abre proceso de reclutamiento para tres plazas vacantes en San José

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Por Mathew Chaves

La entidad financiera Coopecaja habilitó un concurso con el propósito de llenar tres plazas vacantes dentro de su estructura organizativa. La recepción de ofertas se encuentra abierta para las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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