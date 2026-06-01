Coopecaja abre proceso de reclutamiento para tres plazas vacantes en San José

La entidad financiera Coopecaja habilitó un concurso con el propósito de llenar tres plazas vacantes dentro de su estructura organizativa. La recepción de ofertas se encuentra abierta para las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

El perfil de búsqueda se orienta hacia personas con experiencia en el sector financiero, que muestren un enfoque hacia el servicio, las relaciones y el trabajo colaborativo. Las condiciones varían de acuerdo con la naturaleza de cada puesto en concurso.

Quienes se integren a la organización accederán a un entorno de trabajo en “evolución”, donde se promueven las oportunidades de desarrollo y de crecimiento.

Sede central de Coopecaja (Coopecaja/Coopecaja)

La cooperativa busca atraer capital humano mediante la difusión de estas plazas en sus plataformas de comunicación. Las condiciones de contratación, salarios y horarios se detallarán de manera individual a los postulantes durante las etapas de evaluación.

La institución mantendrá la recepción de documentos conforme a los requerimientos de la normativa de selección de personal. Los interesados deben realizar el trámite dentro del periodo establecido por la entidad para asegurar su participación en el proceso.

Detalle de puestos en concurso

Ejecutivo de negocios pymes y empresarial .

. Administrador de base de datos .

. Ejecutivo de plataforma-oficinas centrales.

Las personas interesadas en postularse deben enviar su currículo mediante el enlace directo al correo electrónico reclutamiento@coopecaja.fi.cr. Es obligatorio indicar en el asunto del correo el nombre de la vacante para que la oferta sea procesada.