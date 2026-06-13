Empleo Costa Rica

Dekra abre contratación en toda Costa Rica: conozca los requisitos y las fechas

Conozca los requisitos de experiencia y el proceso para postularse de forma presencial y virtual

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Por Mathew Chaves

La empresa Dekra abrió una convocatoria de empleo para sus estaciones de inspección en Costa Rica, según un comunicado emitido este junio de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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