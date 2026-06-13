Dekra abre contratación en toda Costa Rica: conozca los requisitos y las fechas

La empresa Dekra abrió una convocatoria de empleo para sus estaciones de inspección en Costa Rica, según un comunicado emitido este junio de 2026.

La recepción de documentos se tramitará por medios digitales y presenciales.

El proceso de reclutamiento busca personal para ocupar plazas de inspector júnior en distintas regiones del país, como parte de un plan de reforzamiento operativo de la corporación alemana.

Los aspirantes al puesto requieren un año de experiencia en las ramas de mecánica automotriz, agrícola o de motocicletas, además de “ser estudiante avanzado de alguna de las especialidades mencionadas”.

La normativa de contratación incluye a mecánicos empíricos con un año de práctica demostrable. El personal seleccionado laborará en horarios rotativos y tendrá un día libre semanal variable.

Quienes asuman los puestos deben poseer disponibilidad de traslado a cualquiera de las sedes de la firma en el territorio nacional.

Los beneficios ofrecidos constan de seguro médico, licencias, un día libre por cumpleaños y acceso a una plataforma de aprendizaje para el idioma inglés.

La empresa Dekra anunció la apertura de plazas para inspectores en el país. (Rafael Pacheco Granados)

Los interesados deben enviar su hoja de vida al correo electrónico dekrahr.cr@dekra.com. En el asunto del mensaje resulta obligatorio indicar la sucursal de interés.

La recepción presencial de atestados se realizará en la sede de Barreal de Heredia. La convocatoria física ocurrirá el miércoles 17 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.