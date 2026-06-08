Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre nuevo puesto de empleo en junio

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, mantiene un proceso de selección para un puesto de empleo vacante.

Tiene un pago de ₡652.707 mensuales. El periodo para recibir las ofertas de los interesados vence el viernes 12 de junio de 2026.

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, mantiene un proceso de selección para un puesto de empleo vacante. (Tomada de Internet)

La plaza disponible es para el puesto de despachador (transportista), el cual se ubica en la Oficina de Servicios Generales (GSO) de la sede en San José. Esta función tiene la responsabilidad de la movilización y el seguimiento de la flota vehicular de la organización.

La persona en el cargo debe coordinar las rutas de transporte y asegurar que los requerimientos de traslado del personal de la misión se realicen según lo planificado. Esta labor requiere comunicación entre el equipo de conductores y los usuarios de los servicios.

Perfil y funciones

El trabajo consiste en la programación de los servicios de transporte para visitas de funcionarios y personal bajo los estándares de seguridad vehicular. El colaborador tiene la tarea de dirigir al equipo de choferes para mantener la frecuencia de los recorridos.

Las tareas técnicas incluyen el análisis de los datos sobre el consumo de combustible y el seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de las unidades. Estas funciones permiten la revisión del uso de los activos que están bajo la custodia de la oficina.

El control de incidentes y la redacción de informes sobre accidentes viales son parte de las tareas para mantener el registro de la flota. Los reportes sobre daños o citaciones se deben entregar a las instancias internas en un lapso de 24 horas.

En el ámbito educativo, la institución solicita el título de Bachillerato en Educación Media para participar en el concurso. También es necesario contar con conocimiento del idioma inglés en los niveles de lectura, escritura y conversación.

La experiencia requerida para el puesto es de dos años en conducción en Costa Rica y un año en labores de despacho de vehículos o gestión de flotas. Se exige el conocimiento de la Ley de Tránsito (N.º 9078) y de las rutas de las provincias del país.

Los interesados deben completar la postulación en el sitio Electronic Recruitment Application (ERA), registrarse y adjuntar la cédula junto con los títulos y el currículo. Un requisito es contar con la licencia B1 con una antigüedad de cinco años.

La jornada es de 48 horas semanales de lunes a viernes y la modalidad de trabajo es presencial en la sede de San José. El proceso de selección incluye una investigación de antecedentes de confianza pública antes de concretar la contratación.

Para participar en estos procesos, El Financiero le da recomendaciones para elaborar el currículo con base en el cumplimiento de objetivos.