Empleo Costa Rica

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre nuevo puesto de empleo en junio

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Por Mathew Chaves

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, mantiene un proceso de selección para un puesto de empleo vacante.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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