Empleo público: BCR busca llenar 13 puestos profesionales con salarios de hasta ₡2 millones

El Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias, como BCR Valores y Banprocesa, mantienen abiertos procesos de reclutamiento en empleo público para llenar al menos 13 puestos de nivel profesional en diversas áreas de alta especialización.

Las oportunidades se concentran en San José y ofrecen salarios competitivos que, en algunos casos, se ubican en un rango de ₡1,5 a ₡2 millones.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Así puede aplicar a las 10 mejores empresas de Costa Rica en atracción y retención de talento, según ‘ranking’ Merco

Las vacantes publicadas en el portal oficial de empleo de la entidad abarcan principalmente los campos de tecnología, ingeniería, finanzas y derecho. La mayoría de los puestos son para contratos por tiempo indefinido y están dirigidos a profesionales con experiencia y grados académicos de bachillerato, licenciatura o maestría.

El Banco de Costa Rica tiene abiertas varias vacantes para laborar en sus oficinas en San José.

El área de tecnología concentra la mayor cantidad de puestos, reflejando la alta demanda de talento en el sector financiero para roles de desarrollo, infraestructura y seguridad.

Ingeniero en infraestructura de seguridad TI senior : con un salario de ₡1 a ₡1,5 millones , se busca un profesional en áreas como informática, ciberseguridad o telemática. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría o certificaciones específicas en seguridad.

con un salario de , se busca un profesional en áreas como informática, ciberseguridad o telemática. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría o certificaciones específicas en seguridad. Administrador en infraestructura tecnológica senior (bases de datos): el salario para este puesto se encuentra en el rango de ₡1 a ₡1,5 millones . Los candidatos deben ser licenciados o bachilleres en informática o computación y contar con certificaciones de Oracle, Microsoft SQL o Cloudera. Se piden al menos dos años de experiencia profesional.

el salario para este puesto se encuentra en el rango de . Los candidatos deben ser licenciados o bachilleres en informática o computación y contar con certificaciones de Oracle, Microsoft SQL o Cloudera. Se piden al menos dos años de experiencia profesional. Ingeniero senior y junior devops : este puesto se ofrece en dos plazas. Uno con salario bruto mensual de ₡1.275.299,95 más pago por disponibilidad , el otro tiene un rango de ₡1 a ₡1,5 millones. Requiere formación en informática o computación y al menos dos años de experiencia profesional.

este puesto se ofrece en dos plazas. Uno con salario bruto mensual de , el otro tiene un rango de ₡1 a ₡1,5 millones. Requiere formación en informática o computación y al menos dos años de experiencia profesional. Ingeniero senior TI (arquitecto de solución): el salario base es de ₡1.275.299,95 más pago por disponibilidad . Se buscan profesionales en informática con dos o más años de experiencia.

el salario base es de . Se buscan profesionales en informática con dos o más años de experiencia. Ingeniero junior TI (líder técnico): para un nivel junior, el salario base es de ₡1.005.955 más pago por disponibilidad. Se pide experiencia de dos años y formación en informática o computación.

Otros puestos en esta área incluyen ingeniero senior TI con rol de líder técnico e ingeniero senior TI para Estratega de Pruebas.

LEA MÁS: Empleo en Cartago: Multinacional anuncia llegada a la provincia y proyecta generar 200 puestos de trabajo

La oferta del conglomerado financiero se extiende a otras áreas estratégicas que requieren perfiles altamente especializados.

Gestor de ingeniería o arquitectura de fideicomisos de obra pública: se busca un profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o en Construcción, con un salario de ₡1 a ₡1,5 millones . El puesto exige requisitos de experiencia muy específicos, incluyendo una incorporación mínima de 5 años al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y haber participado en proyectos que sumen al menos 15.000 m² de construcción o diseño.

se busca un profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o en Construcción, con un salario de . El puesto exige requisitos de experiencia muy específicos, incluyendo una incorporación mínima de 5 años al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y haber participado en proyectos que sumen al menos 15.000 m² de construcción o diseño. Gestor de riesgos: con un salario en el rango de ₡1 a ₡1,5 millones , esta vacante está abierta a profesionales de diversas áreas como Ciencias Económicas, Matemáticas, Ingeniería Industrial, Derecho, entre otros. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría y al menos dos años de experiencia en gestión de riesgos.

con un salario en el rango de , esta vacante está abierta a profesionales de diversas áreas como Ciencias Económicas, Matemáticas, Ingeniería Industrial, Derecho, entre otros. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría y al menos dos años de experiencia en gestión de riesgos. Abogado asociado corporativo (derecho penal): este puesto ofrece un salario bruto de ₡1.275.299,95. Se requiere licenciatura en Derecho, preferiblemente con especialidad en Derecho Penal, y un mínimo de 5 años de experiencia demostrada en la materia.

El BCR también busca profesionales especializados en áreas como fideicomisos de obra pública, gestión de riesgos y derecho. (Rafael Pacheco Granados)

Adicionalmente, hay puestos disponibles en las subsidiarias, como auditor de aseguramiento de calidad para BCR Valores, con un salario de ₡1,5 a ₡2 millones, y técnico en aseguramiento de la calidad para Banprocesa SRL, con una remuneración de ₡1.300.000.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas deben realizar el proceso de postulación de manera digital a través del portal de empleo del Banco de Costa Rica.

Para aplicar, el candidato debe seleccionar el puesto de su interés y hacer clic en el botón “Aplicar a anuncio”. El sistema solicitará iniciar sesión con una cuenta existente.

En caso de no tener una, el usuario deberá registrarse, creando un perfil y subiendo su currículum u hoja de vida. Este registro es un paso indispensable para que el BCR pueda conocer el perfil del postulante y tomarlo en cuenta en el proceso.

LEA MÁS: Remates BCR: lista actualizada de vehículos usados con descuentos de hasta el 30%

Todos los detalles específicos de cada puesto, incluyendo competencias técnicas y descripciones de funciones, se encuentran disponibles en el sitio web oficial de reclutamiento de la entidad.

Enlace al portal de empleo del BCR: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/ofertas-laborales