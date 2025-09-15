Empleo público: BCR busca llenar 13 puestos profesionales con salarios de hasta ₡2 millones

El Banco de Costa Rica (BCR) y sus subsidiarias, como BCR Valores y Banprocesa, mantienen abiertos procesos de reclutamiento en empleo público para llenar al menos 13 puestos de nivel profesional en diversas áreas de alta especialización.
Las oportunidades se concentran en San José y ofrecen salarios competitivos que, en algunos casos, se ubican en un rango de ₡1,5 a ₡2 millones.
Las vacantes publicadas en el portal oficial de empleo de la entidad abarcan principalmente los campos de tecnología, ingeniería, finanzas y derecho. La mayoría de los puestos son para contratos por tiempo indefinido y están dirigidos a profesionales con experiencia y grados académicos de bachillerato, licenciatura o maestría.
El área de tecnología concentra la mayor cantidad de puestos, reflejando la alta demanda de talento en el sector financiero para roles de desarrollo, infraestructura y seguridad.
- Ingeniero en infraestructura de seguridad TI senior: con un salario de ₡1 a ₡1,5 millones , se busca un profesional en áreas como informática, ciberseguridad o telemática. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría o certificaciones específicas en seguridad.
- Administrador en infraestructura tecnológica senior (bases de datos): el salario para este puesto se encuentra en el rango de ₡1 a ₡1,5 millones. Los candidatos deben ser licenciados o bachilleres en informática o computación y contar con certificaciones de Oracle, Microsoft SQL o Cloudera. Se piden al menos dos años de experiencia profesional.
- Ingeniero senior y junior devops: este puesto se ofrece en dos plazas. Uno con salario bruto mensual de ₡1.275.299,95 más pago por disponibilidad, el otro tiene un rango de ₡1 a ₡1,5 millones. Requiere formación en informática o computación y al menos dos años de experiencia profesional.
- Ingeniero senior TI (arquitecto de solución): el salario base es de ₡1.275.299,95 más pago por disponibilidad. Se buscan profesionales en informática con dos o más años de experiencia.
- Ingeniero junior TI (líder técnico): para un nivel junior, el salario base es de ₡1.005.955 más pago por disponibilidad. Se pide experiencia de dos años y formación en informática o computación.
Otros puestos en esta área incluyen ingeniero senior TI con rol de líder técnico e ingeniero senior TI para Estratega de Pruebas.
La oferta del conglomerado financiero se extiende a otras áreas estratégicas que requieren perfiles altamente especializados.
- Gestor de ingeniería o arquitectura de fideicomisos de obra pública: se busca un profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o en Construcción, con un salario de ₡1 a ₡1,5 millones. El puesto exige requisitos de experiencia muy específicos, incluyendo una incorporación mínima de 5 años al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y haber participado en proyectos que sumen al menos 15.000 m² de construcción o diseño.
- Gestor de riesgos: con un salario en el rango de ₡1 a ₡1,5 millones , esta vacante está abierta a profesionales de diversas áreas como Ciencias Económicas, Matemáticas, Ingeniería Industrial, Derecho, entre otros. Se requiere licenciatura o bachillerato con maestría y al menos dos años de experiencia en gestión de riesgos.
- Abogado asociado corporativo (derecho penal): este puesto ofrece un salario bruto de ₡1.275.299,95. Se requiere licenciatura en Derecho, preferiblemente con especialidad en Derecho Penal, y un mínimo de 5 años de experiencia demostrada en la materia.
Adicionalmente, hay puestos disponibles en las subsidiarias, como auditor de aseguramiento de calidad para BCR Valores, con un salario de ₡1,5 a ₡2 millones, y técnico en aseguramiento de la calidad para Banprocesa SRL, con una remuneración de ₡1.300.000.
¿Cómo aplicar a las vacantes?
Las personas interesadas deben realizar el proceso de postulación de manera digital a través del portal de empleo del Banco de Costa Rica.
Para aplicar, el candidato debe seleccionar el puesto de su interés y hacer clic en el botón “Aplicar a anuncio”. El sistema solicitará iniciar sesión con una cuenta existente.
En caso de no tener una, el usuario deberá registrarse, creando un perfil y subiendo su currículum u hoja de vida. Este registro es un paso indispensable para que el BCR pueda conocer el perfil del postulante y tomarlo en cuenta en el proceso.
Todos los detalles específicos de cada puesto, incluyendo competencias técnicas y descripciones de funciones, se encuentran disponibles en el sitio web oficial de reclutamiento de la entidad.
Enlace al portal de empleo del BCR: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/ofertas-laborales