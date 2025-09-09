Empleo público: INEC habilita nuevas vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones, vea cómo puede aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de dos concursos de reclutamiento con plazas de empleo público temporales en la unidad de diseño, análisis y operaciones.

Ambas contrataciones se realizarán bajo la modalidad de servicios especiales a tiempo determinado.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Así puede aplicar a las 10 mejores empresas de Costa Rica en atracción y retención de talento, según ‘ranking’ Merco

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de dos concursos de reclutamiento con plazas de empleo público temporales en la unidad de diseño, análisis y operaciones. Imagen con fines ilustrativos. (Mayela Lopez)

En primer lugar, la institución busca un profesional en Economía con licenciatura en esa área o en ramas afines. Entre los requisitos se encuentran el manejo de paquetes de cómputo como Word, Excel y PowerPoint, así como formación en actualización técnica.

Además, es obligatoria la incorporación al colegio profesional respectivo y una experiencia mínima de 18 meses en procesos de investigación o en actividades relacionadas con encuestas de hogares.

Con respecto a la remuneración, este puesto se ubica en la unidad mencionada y ofrece un salario global de ¢1.598.450. Para quienes ya cuentan con continuidad laboral en el sector público, se establece un salario compuesto de ¢767.450 más los pluses correspondientes.

Por otra parte, la segunda convocatoria corresponde al cargo de Asistente Administrativo. En este caso, se solicita bachillerato en Educación Media, cursos básicos de computación y al menos seis meses de experiencia en funciones de oficina o servicio al cliente. En cuanto a las condiciones económicas, el puesto ofrece un salario global de ¢484.102, mientras que para personas con continuidad en el sector público se reconoce un salario compuesto de ¢338.500 más pluses.

Asimismo, ambas plazas requieren disponibilidad para trabajo presencial, aunque el INEC aclara que existe la posibilidad de modalidad híbrida, de acuerdo con el perfil del puesto, las condiciones institucionales y las funciones asignadas.

El INEC abrió un un proceso de contratación de personal, por tiempo definido, para realizar trabajo de recolección de datos. (Cortesía INEC/Cortesía INEC)

¿Hasta cuándo puedo aplicar?

En este caso, la inscripción estará habilitada entre el 5 y el 11 de setiembre del 2025. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en la dirección: https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos.

Finalmente, para consultas adicionales, el INEC dispuso los siguientes números: 2527-1000 (profesional en Economía) y 2527-1043 (asistente administrativo).

LEA MÁS: ¿En busca de trabajo? Si habla inglés hay una opción que le conviene