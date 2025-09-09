Empleo Costa Rica

Empleo público: INEC habilita nuevas vacantes con salarios de hasta ¢1,5 millones, vea cómo puede aplicar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos habilitó dos concursos bajo la modalidad de servicios especiales, con salarios que van de ¢484.000 a ¢1,5 millones. La inscripción estará abierta del 5 al 11 de setiembre.

Por Alonso Ramírez

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de dos concursos de reclutamiento con plazas de empleo público temporales en la unidad de diseño, análisis y operaciones.








