¿En búsqueda de empleo en Costa Rica? Esta cadena de tiendas abrió contrataciones

Si están buscando empleo en Costa Rica, esta cadena de tiendas le ofrece varias oportunidades.

Con la llegada de la temporada navideña, Tiendas Universal anunció la apertura de vacantes temporales en todas sus sucursales del país.

La empresa informó que busca personal para reforzar su operación durante los meses de mayor demanda comercial.

Según el anuncio, las posiciones disponibles incluyen cajeros-vendedores, vendedores, gondoleros, auxiliares de bodega y oficiales de seguridad.

Entre los requisitos se encuentran la disponibilidad de horarios, incluyendo fines de semana, feriados y turnos rotativos, así como disponibilidad inmediata.

Además, las personas interesadas deben residir cerca de alguna de las sucursales o tener posibilidad de trasladarse según la necesidad operativa.

La compañía detalló que los contratos serán de carácter temporal y que finalizarán el 24 de diciembre del año en curso, coincidiendo con el cierre del periodo navideño.

Quienes deseen postular pueden hacerlo de forma digital. Para aplicar, Tiendas Universal puso a disposición el siguiente enlace: https://app.genoma.work/jobs/universal/

En el sitio se detalla el proceso de registro y selección, así como los pasos a seguir para enviar la oferta laboral.

