Esta es la nueva modalidad de ferias de empleo que realiza Cinde para quienes buscan trabajo o cambiar el que tienen: vea cómo participar

Las transformaciones del mercado laboral también están provocando cambios en la modalidad de eventos que se realizan para conectar empresas y personas que buscan un trabajo.

Para actualizarse con esas modificaciones, este jueves 26 de marzo, Cinde anunció el lanzamiento de Cinde Jobs Advanced.

Se trata de una nueva serie de eventos de empleabilidad sectoriales y especializados, diseñados para generar conexiones de alto valor entre talento calificado y empresas multinacionales en Costa Rica.

La primera edición reunirá a 12 compañías multinacionales del sector de servicios corporativos en una jornada intensiva el próximo 30 de abril, donde perfiles previamente seleccionados accederán a oportunidades laborales alineadas con su experiencia y formación.

La organización, especializada en la atracción de multinacionales, subrayó que Costa Rica es uno de los ecosistemas de inversión extranjera directa más dinámicos de América Latina, con más de 400 corporaciones globales operando en el país.

“Ese crecimiento intensifica un reto compartido: las empresas necesitan cubrir posiciones estratégicas con rapidez y precisión y los profesionales calificados buscan acceder a oportunidades que realmente correspondan a su perfil”, señaló Marianela Urgellés, directora general de Cinde.

Las tendencias en contratación son claras: cambios de sedes a otros países por costos locales, automatización de puestos con la inteligencia artificial y demanda de perfiles técnicos y profesionales con más competencias blandas y analíticas, en especial.

Pero las empresas tienen dificultades para encontrar el talento que requieren. De hecho, Manpower sigue subrayando que la mayoría de las empresas no halla a las personas que se ajustan a sus requerimientos.

Las personas que buscan un empleo deben registrarse previamente en el sitio de Cinde Jobs Advanced. (Cinde/Cinde)

Descalce

Parte de esta situación es la que se está presentando y la nueva modalidad implementada por Cinde buscaría resolver ese descalce.

En una entrevista con El Financiero, Urgellés explicó que las ferias de empleo no siempre cumplen los propósitos de las empresas en la búsqueda de talento y de las personas para encontrar oportunidades laborales.

Según Cinde, las compañías multinacionales expresan la necesidad de acceder a formatos más focalizados, donde puedan interactuar directamente con perfiles que se ajusten a sus requerimientos operativos. Al mismo tiempo, los profesionales manifiestan su interés en espacios donde las oportunidades sean pertinentes y alineadas con su trayectoria.

“El mercado nos pide mayor especialización y nosotros respondemos”, afirmó Vanessa Gibson, directora de clima de inversión de Cinde. “Estamos convencidos de que cuando el encuentro es más preciso, los resultados se multiplican. Las empresas nos solicitan eventos donde realmente puedan acceder al talento que necesitan, y las personas nos piden oportunidades concretas. Este formato atiende ambas expectativas”.

Cinde Jobs Advanced se enfocará en diferentes industrias. La primera edición será en el sector de servicios corporativos con 12 firmas.

Esta industria es históricamente uno de los principales motores de empleo especializado en el país, pero registró por primera vez una desaceleración de cerca de 2.000 puestos de trabajo durante el 2025.

La situación encendió una señal clara: en un segmento donde la demanda de talento fue constante durante años, optimizar la forma en que empresas y candidatos se encuentran deja de ser una mejora operativa para convertirse en una necesidad estratégica.

Las 12 empresas multinacionales que participarán en la primera edición del Cinde Jobs Advanced requieren cubrir posiciones en áreas como finanzas, contabilidad, recursos humanos, compras, cadena de suministro, ventas, mercadeo y servicio al cliente, entre otras funciones claves para las operaciones globales de sus negocios.

Posteriormente se realizarán nuevas ediciones en otros dos sectores identificados como prioritarios: tecnología de la información e ingeniería vinculada a firmas de manufactura avanzada.

Cada una será respaldada por la base de datos segmentada para permitir la preselección del talento y generar luego una experiencia personalizada tanto para las empresas como para los candidatos.

En este 2026 se realizarán tres eventos enfocados cada uno en una industria distinta: servicios corporativos, TICs e ingeniería para manufactura avanzada. (Cinde/Cinde)

Cómo funciona

En este nuevo formato, el talento es previamente identificado y alineado con los requerimientos específicos de cada empresa, lo que incrementaría la efectividad de cada interacción.

Los participantes seleccionados tendrán acceso directo a oportunidades que corresponden con su perfil, en una experiencia intensiva de un solo día diseñada para maximizar el tiempo de todas las partes.

Además, podrán agendar entrevistas previas con las empresas participantes, asegurando reuniones más relevantes y con mayores probabilidades de generar una conexión efectiva.

Paso 1. Regístrese o actualice su perfil en cindejobs.com.

Suba su CV, complete su información profesional y realice la prueba de idioma BELT (inglés, francés y portugués). Estos tres pasos son obligatorios para que su perfil sea considerado.

Paso 2. Cinde revisa su perfil.

El equipo de Cinde cruza el perfil de la persona con las vacantes reales de las empresas participantes. Si su experiencia y formación se alinean con lo que las empresas necesitan, recibirá una invitación directa, vía correo electrónico, con el lugar de encuentro.

Paso 3. Confirme su asistencia y elija las empresas que le interesan.

Una vez seleccionado, confirme su participación, escoja con cuáles empresas le gustaría reunirse el próximo 30 de abril. Este paso es obligatorio para recibir un código QR personal de acceso.

Paso 4. Preséntese el día del evento con su código QR.

El día del evento deberá presentarse con su código QR y cumplir las reuniones agendadas, donde tendrá contacto directo con reclutadores y acceso a información sobre lo que las empresas están demandando.