Empleo Costa Rica

Esta es la nueva modalidad de ferias de empleo que realiza Cinde para quienes buscan trabajo o cambiar el que tienen: vea cómo participar

La primera edición del Cinde Jobs Advanced reunirá a 12 compañías multinacionales del sector de servicios corporativos en una jornada intensiva el próximo 30 de abril, pero hay que anotarse antes

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Por Carlos Cordero Pérez

Las transformaciones del mercado laboral también están provocando cambios en la modalidad de eventos que se realizan para conectar empresas y personas que buscan un trabajo.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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