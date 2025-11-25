Feria de empleo de CoopeMontecillos ofrecerá más de 50 puestos: vea cuáles son y cómo postularse

CoopeMontecillos R.L. realizará una feria de empleoel próximo miércoles 26 de noviembre, conel objetivo de reclutar 55 puestos de contratación inmediata en distintas áreas operativas. La actividad responde al incremento en la demanda laboral generado por la temporada navideña, según informó la cooperativa.
Feria de empleo en Alajuela
El evento se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de CoopeMontecillos en Alajuela, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Las personas que no puedan asistir pueden enviar su hoja de vida al correo: reclutamiento@montecillos.com.
Las plazas disponibles incluyen choferes con licencia B3 y D3, auxiliares de producción, despachadores, electromecánicos, dependientes y cajeros.
Para participar, los candidatos deberán presentar:
Hoja de vida
Hoja de delincuencia
Copia de cédula
Copia del carné de manipulación de alimentos
Copia del título académico
Demanda por temporada navideña
De acuerdo con Miyee Young Delgado, directora de Capital Humano de la cooperativa, la feria permitirá atender las necesidades propias del cierre de año y facilitar la selección de talento para diversas áreas de la organización.
La vocera destacó que esta actividad “responde a la alta demanda de la temporada navideña” y ofrece un espacio para conocer directamente los perfiles de los candidatos y presentar oportunidades de crecimiento dentro de la cooperativa.
Beneficios y oportunidades
CoopeMontecillos subrayó que, como cooperativa de cogestión con más de seis décadas en el sector cárnico, brinda beneficios como:
Posibilidad de asociarse a partir de los tres meses
