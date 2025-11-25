Empleo Costa Rica

Feria de empleo de CoopeMontecillos ofrecerá más de 50 puestos: vea cuáles son y cómo postularse

CoopeMontecillos realizará una feria de empleo el 26 de noviembre para contratar 55 puestos operativos de forma inmediata en Alajuela.

Por Alonso Ramírez

CoopeMontecillos R.L. realizará una feria de empleo el próximo miércoles 26 de noviembre, con el objetivo de reclutar 55 puestos de contratación inmediata en distintas áreas operativas. La actividad responde al incremento en la demanda laboral generado por la temporada navideña, según informó la cooperativa.








