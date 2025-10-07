Empleo Costa Rica

Feria de empleo ofrecerá 1.800 puestos: conozca cuándo y dónde será

Aldeas Infantiles SOS realizará la feria de empleo YouthCan!. El evento ofrecerá 1.800 vacantes para jóvenes de 18 a 24 años, con entrada gratuita.

Por Alonso Ramírez

Aldeas Infantiles SOS anunció la realización de la feria de empleo “YouthCan! Innovando para el futuro”, organizada a través de su programa YouthCan!, con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.








