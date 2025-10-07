Feria de empleo ofrecerá 1.800 puestos: conozca cuándo y dónde será

Aldeas Infantiles SOS anunció la realización de la feria de empleo “YouthCan! Innovando para el futuro”, organizada a través de su programa YouthCan!, con el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.

El evento se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., en la Antigua Aduana en San José, con entrada gratuita.

La feria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años, especialmente a quienes buscan su primera experiencia laboral, y contará con la participación de más de 40 empresas. En conjunto, ofrecerán alrededor de 1.800 vacantes en diferentes áreas administrativas y operativas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los stands de las compañías, entregar su currículum vitae, conversar con reclutadores y postularse directamente a los puestos disponibles.

Documentos recomendados para participar:

Documento de identidad vigente.

Currículum vitae actualizado (impreso).

Hoja de delincuencia vigente; copia de la cédula.

El programa YouthCan! promueve la empleabilidad de jóvenes en condición de vulnerabilidad mediante ferias de empleo, capacitaciones y alianzas con el sector privado. Con esta edición, Aldeas Infantiles SOS busca fortalecer el vínculo entre empresas y nuevas generaciones, en un contexto donde el desempleo juvenil continúa siendo un desafío en el país.

La feria representa una oportunidad para que los jóvenes conozcan las necesidades del mercado y se acerquen a las empresas que buscan talento emergente, en un entorno accesible y de acompañamiento.

