Grupo INS busca llenar dos perfiles con y sin requisito universitario

La gestión de riesgos y el mantenimiento de la infraestructura física son dos pilares para la operación de cualquier gran empresa o institución, especialmente en el sector financiero y de seguros.

Mientras que los roles de control interno son cruciales para garantizar la solidez y el cumplimiento normativo de la entidad, los puestos de mantenimiento aseguran la continuidad del negocio y la seguridad de las instalaciones.

Estos dos perfiles, uno altamente profesionalizado y el otro de carácter técnico, representan una demanda constante en el mercado laboral.

Actualmente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) mantiene abiertos dos procesos de reclutamiento distintos para llenar vacantes en estas áreas.

Uno de los concursos está dirigido a profesionales en ciencias económicas o ingeniería, mientras que el otro busca personal técnico para labores de mantenimiento en diversas zonas del país.

Plaza profesional con salario de ₡1,3 millones

La aseguradora estatal abrió el concurso externo N°PE-016-2025 para llenar una plaza de Profesional II en el rol de Gestor(a) de Control Interno, para su Departamento de Riesgos y Cumplimiento.

El puesto es por tiempo indefinido y ofrece un salario único de ₡1.317.233,46 mensuales. La jornada es completa, con horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:36 p.m., y cuenta con la posibilidad de teletrabajo después de superar el periodo de prueba.

Requisitos y fecha de cierre

Los interesados deben contar con licenciatura en Administración de Empresas, Negocios, Contaduría, Ingeniería Industrial o Economía, y estar incorporados al colegio profesional respectivo. La fecha límite para recibir ofertas es el próximo 9 de octubre de 2025.

Las personas interesadas deberán llenar el formulario: https://forms.office.com/r/7pDucMkWTg

El puesto de Gestor de Control Interno requiere una licenciatura en áreas como Administración o Economía y ofrece un salario único de ₡1,3 millones. (Canva/Canva)

LEA MÁS: Empleados públicos podrían recibir aumento salarial en 2026, pero solo bajo ciertas condiciones; le contamos cuáles son

Puestos de mantenimiento en la GAM y Guanacaste

De forma paralela, el Grupo INS busca personal para el puesto de Auxiliar en Mantenimiento, con vacantes disponibles en las zonas de Alajuela, San José y Guanacaste. La convocatoria especifica un salario bruto de ₡448.000.

El periodo para aplicar a estos puestos finaliza el 7 de octubre de 2025. Se buscan dos perfiles técnicos distintos:

Auxiliar en mantenimiento (obra civil): requiere noveno año de secundaria concluido, 18 meses de experiencia comprobable en labores de obra civil, licencia B1 y manejo básico de Microsoft Office.

requiere noveno año de secundaria concluido, comprobable en labores de obra civil, licencia B1 y manejo básico de Microsoft Office. Auxiliar en mantenimiento (eléctrico): requiere noveno año, un curso de formación en electricidad o afines del INA u otra institución reconocida, 12 meses de experiencia como electricista, licencia B1 y manejo básico de Office.

Las personas interesadas en los puestos de mantenimiento deben ingresar sus datos en el enlace proporcionado por la institución en su publicación: https://lnkd.in/e2FB6xT4.

LEA MÁS: ¿Le gusta el arte? Aquí podrá conocer a 22 artistas independientes