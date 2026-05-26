Hotel en San José abre nuevas vacantes de empleo: vea cómo aplicar y cuáles requisitos piden

La cadena hotelera Barceló Hotel Group abrió nuevos procesos de contratación para su operación en La Uruca, San José, donde busca personal para distintas áreas vinculadas con atención de huéspedes, operación interna, restaurante, mantenimiento y cocina.

El anuncio ocurre en un contexto donde el sector turístico y hotelero mantiene una alta demanda de personal operativo y de servicio, especialmente en puestos que requieren disponibilidad horaria, experiencia previa y manejo de inglés para atención de visitantes extranjeros.

La empresa mantiene presencia internacional en decenas de destinos turísticos y hoteles orientados tanto al turismo corporativo como vacacional, mientras que en Costa Rica opera dentro de uno de los segmentos con mayor movimiento de contratación del sector servicios.

Las plazas disponibles corresponden a jornadas de tiempo completo y, en la mayoría de casos, exigen disponibilidad para trabajar fines de semana, días feriados y horarios rotativos, condiciones habituales dentro de la industria hotelera.

Los beneficios anunciados incluyen alimentación subsidiada y descuentos en hoteles de la cadena, incentivos que suelen formar parte de las estrategias de retención de personal dentro del sector turístico costarricense.

La cadena hotelera abrió nuevas contrataciones para reforzar distintas áreas operativas en San José. (Tomada de Facebook Barceló )

Limpieza y organización de utensilios de cocina

Uno de los puestos disponibles corresponde al área encargada del lavado y organización de utensilios utilizados dentro de cocina y restaurante, funciones relacionadas con higiene, seguridad alimentaria y apoyo operativo diario.

La empresa solicita experiencia previa, carné de manipulación de alimentos y disponibilidad completa para horarios rotativos, debido a que el puesto forma parte de la operación permanente del hotel.

Requisitos:

Primaria completa (deseable).

Un año de experiencia.

Carné de manipulación al día.

Disponibilidad para feriados y fines de semana.

Funciones:

Limpieza del área de lavado.

Organización de utensilios.

Cumplimiento de protocolos sanitarios.

Recepción y atención de huéspedes

Otra de las vacantes abiertas corresponde al personal de recepción, encargado de recibir clientes, gestionar reservas y procesar pagos dentro de las instalaciones del hotel.

El puesto exige dominio intermedio o avanzado de inglés y experiencia previa en hotelería, ya que implica contacto constante con huéspedes nacionales y extranjeros en distintos momentos de la operación.

Requisitos:

Bachillerato en Educación Media.

Inglés intermedio o avanzado.

Un año de experiencia.

Disponibilidad horaria.

Funciones:

Atención al cliente.

Gestión de reservas.

Facturación y manejo de pagos.

Área de reservaciones y venta de habitaciones

La empresa también abrió un espacio para el departamento de reservaciones, área encargada de atender llamadas de clientes, coordinar hospedajes y elaborar cotizaciones comerciales.

La vacante requiere estudios relacionados con turismo y un manejo alto del idioma inglés, debido al contacto frecuente con visitantes y consultas relacionadas con habitaciones y servicios hoteleros.

Varias vacantes requieren inglés avanzado y experiencia previa en hotelería o turismo. (Canva/Canva)

Requisitos:

Estudios en turismo o carrera afín.

Inglés al 90%.

Un año de experiencia.

Disponibilidad para horarios rotativos.

Funciones:

Atención de llamadas.

Venta de habitaciones.

Elaboración de cotizaciones.

Servicio al cliente en restaurante

El hotel busca además personal salonero encargado de atención de mesas, entrega de órdenes y apoyo en limpieza dentro de las áreas de restaurante y servicio al cliente.

La empresa indicó que el puesto requiere capacidad para trabajar bajo presión y experiencia previa en hotelería, especialmente por el ritmo operativo que suele manejar este tipo de establecimientos.

Requisitos:

Bachillerato en Educación Media.

Inglés intermedio o avanzado.

Un año de experiencia.

Disponibilidad horaria.

Funciones:

Atención de clientes.

Toma y entrega de órdenes.

Limpieza del restaurante.

Mantenimiento y reparación de instalaciones

Otra de las plazas disponibles corresponde al área de mantenimiento, encargada de atender daños, reparaciones y necesidades operativas dentro de la infraestructura del hotel.

El puesto está orientado a personas con experiencia técnica u operativa capaces de resolver deficiencias dentro del edificio, especialmente en momentos donde la operación requiere respuestas rápidas.

Requisitos:

Un año de experiencia.

Disponibilidad horaria.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Funciones:

Reparaciones generales.

Atención de daños operativos.

Atención al cliente.

Preparación de alimentos y cocina

La cadena hotelera abrió además contratación para personal de cocina encargado de preparar alimentos bajo estándares internos de calidad y presentación.

La vacante solicita estudios o certificaciones relacionadas con gastronomía y carné de manipulación vigente, debido a los protocolos sanitarios exigidos dentro de la industria alimentaria.

Requisitos:

Bachillerato en Educación Media.

Estudios o certificaciones afines.

Un año de experiencia.

Carné de manipulación al día.

Funciones:

Preparación de platillos.

Orden y limpieza.

Cumplimiento de estándares de cocina.

Cajas, facturación y manejo de dinero

El hotel también abrió espacios para cajeros responsables de facturación, manejo de dinero, remesas y atención de clientes dentro de distintas áreas de servicio.

El puesto requiere experiencia previa y capacidad para trabajar con procesos de apertura y cierre de cajas, tareas habituales dentro de operaciones hoteleras y gastronómicas.

Requisitos:

Bachillerato en Educación Media.

Un año de experiencia.

Disponibilidad horaria.

Funciones:

Facturación.

Manejo de efectivo.

Atención al cliente.

Elaboración de remesas.

Atención en restaurante

La cadena hotelera también abrió una vacante para camarero(a), puesto orientado a la atención de clientes en áreas de restaurante y servicio de alimentos.

En este caso la empresa solicita únicamente experiencia mínima de seis meses y disponibilidad completa para horarios rotativos, por lo que se trata de una de las plazas con menos requisitos técnicos.

Requisitos:

Seis meses de experiencia.

Disponibilidad para fines de semana y feriados.

Barceló no detalló una fecha límite para recibir hojas de vida, por lo que las personas interesadas deberán enviar su información mientras los procesos de reclutamiento permanezcan abiertos. La empresa tampoco indicó cuántas plazas estarán disponibles por cada puesto anunciado para su operación en La Uruca, San José.

Las personas interesadas en cualquiera de las vacantes pueden enviar su currículum al correo sanjose.rrhh@barcelo.com, habilitado por la empresa para recibir aplicaciones durante el proceso de contratación.