Empleo Costa Rica

Hotel en San José abre nuevas vacantes de empleo: vea cómo aplicar y cuáles requisitos piden

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Por Mathew Chaves

La cadena hotelera Barceló Hotel Group abrió nuevos procesos de contratación para su operación en La Uruca, San José, donde busca personal para distintas áreas vinculadas con atención de huéspedes, operación interna, restaurante, mantenimiento y cocina.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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