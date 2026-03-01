Intel abre nuevas oportunidades de empleo en Costa Rica; vea el talento que busca para su operación tecnológica

El mercado laboral costarricense continúa registrando movimientos de contratación asociados a empresas multinacionales del sector tecnológico instaladas en el país, en medio de una creciente demanda de talento especializado.

Durante los últimos meses, compañías vinculadas al desarrollo de hardware, servicios digitales y operaciones corporativas globales han ampliado sus equipos locales para atender proyectos internacionales desde Costa Rica.

Intel solicita un nivel de inglés intermedio alto o avanzado con destacadas habilidades para la comunicación para todos los puestos habilitados.

La empresa estadounidense Intel abrió nuevos procesos de reclutamiento en el país.

Estudiante en Ingeniería de Diseño de Circuitos Analógicos

Esta primera plaza está diseñada bajo un modelo de trabajo híbrido en la provincia de San José. La empresa requiere que el candidato seleccionado cumpla con un horario de media jornada laboral, permitiendo combinar el estudio con la práctica profesional directa.

El objetivo del cargo es participar en el diseño, la simulación y la verificación de circuitos digitales o analógicos. El estudiante apoyará la creación de soluciones tecnológicas avanzadas mediante la innovación y la integración de circuitos para la marca Intel.

Las tareas incluyen la definición y verificación de los requisitos técnicos mediante una documentación clara. La persona elegida deberá solucionar problemas para las simulaciones de circuitos y el código de programas informáticos (software) de forma colaborativa.

Los aspirantes deben cursar activamente una licenciatura en Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Computación o áreas afines. Intel solicita conocimientos básicos en los principios de diseño de circuitos analógicos CMOS.

El perfil técnico exige entender sistemas lineales y análisis de señales. Los interesados deben mostrar destreza en el software de simulación Spice, además de programas matemáticos y de programación como Matlab y Python, junto con bases sólidas en Excel.

La multinacional valorará como un factor adicional que el estudiante posea un año de experiencia con dichos programas. Se considerará una ventaja el manejo de herramientas de diseño electrónico automatizado, como Cadence Virtuoso o Synopsys PrimeWave.

Pasante de Ingeniería Presilicio

La segunda oportunidad laboral exige una disponibilidad de jornada completa y se ejecuta de manera totalmente presencial en San José. La persona apoyará al grupo de centros de datos, área encargada de productos personalizados y sistemas acelerados por inteligencia artificial.

Las responsabilidades abarcan la verificación lógica y funcional de los diseños de silicio para asegurar el cumplimiento de las especificaciones. El pasante colaborará con los equipos de arquitectura para garantizar la eficiencia técnica en la implementación de los productos.

También apoyará la creación de planes de prueba y entornos de verificación. La posición demanda brindar soporte en los procesos de emulación y simulación para analizar el rendimiento eléctrico y descubrir errores técnicos de diseño en los sistemas.

Los postulantes deben estudiar una licenciatura o maestría en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Computación o Ciencias de la Computación.

El cargo requiere haber llevado cursos de diseño lógico, verificación y arquitectura. Es vital tener conocimientos en sistemas operativos como Windows y UNIX, incluyendo el uso de comandos de consola en plataformas Linux.

La empresa pide destreza en la creación de secuencias de comandos mediante lenguajes como Python o Shell. Como factores preferidos, se busca experiencia académica con lenguajes de descripción de hardware (Verilog) y bases de datos como MySQL o MongoDB.

Líder de abastecimiento estratégico para tecnologías de la información (TI)

La tercera vacante busca un profesional experimentado para liderar el abastecimiento de Tecnologías de la Información (TI). El puesto opera bajo un esquema híbrido en San José, exige jornada completa y forma parte del grupo de planificación corporativa de Intel.

El especialista operará como un empleado individual, lo que significa que no tendrá personal a su cargo. La labor principal consiste en administrar las categorías de compras tecnológicas, liderar la selección de proveedores y ejecutar las negociaciones de contratos.

El líder desarrollará estrategias para gestionar productos básicos y asegurar que las compras cumplan con la demanda comercial. La persona coordinará la adquisición de materiales de manera rentable mediante el trabajo conjunto con equipos multifuncionales internos.

El profesional revisará la estrategia de suministro según las condiciones del mercado para proteger la continuidad del negocio. El puesto exige colaborar con las áreas legales y financieras para resolver disputas con proveedores y liderar el cumplimiento normativo.

El perfil mínimo requiere un grado de licenciatura en cadena de suministro o un área académica relacionada. La corporación estipula una experiencia comprobada de siete años o más en áreas de abastecimiento, negociación y administración de proveedores.

Intel especifica que no ofrece patrocinio de inmigración o visas de trabajo para esta plaza específica. Entre los aspectos deseables, la organización prefiere que el candidato seleccionado posea una maestría universitaria enfocada en la gestión de la cadena de suministro.

La trayectoria de 10 años en negociaciones y la creación previa de categorías de tecnologías de la información sumarán puntos extra al perfil. Los profesionales interesados en esta posición deben enviar sus datos directamente a las bases de la empresa estadounidense.

La compañía reafirma que no realiza ningún tipo de cobro monetario durante sus procesos de selección técnica o médica.

Los interesados en aplicar a estas tres vacantes deben gestionar su perfil profesional de forma estrictamente digital. Las postulaciones se reciben a través del portal de atracción de talento que la plataforma LinkedIn mantiene habilitado para la corporación tecnológica.