MEP anuncia nuevas plazas para 2026: lea aquí qué perfiles están buscando

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la apertura de nuevas plazas docentes para 2026.

Entre ellas destacan 150 puestos que irán dirigidas a su Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) y para las que se buscará a docentes de Informática Educativa, con el fin de reducir las brechas que existen en esa materia.

La asignación de estos puestos será efectivo en 2026 y estos 150 educadores serán designados a centros educativos que actualmente no cuentan con un docente de Informática.

Ese proceso tendrá un enfoque territorial, con prioridad en las zonas con menor acceso tecnológico, como áreas rurales y zonas costeras e indígenas, donde las brechas de conectividad son más profundas.

La asignación de estas plazas será efectiva a partir de 2026: aquí los detalles.

Para otras áreas

Además de los profesores de Informática, el MEP confirmó a La Nación que contratará a profesionales para que den asesoría a sus docentes en temas de robótica, programación, dispositivos médicos e inteligencia artificial y reclutará a docentes para la atención de estudiantes que estén dentro del espectro autista.

También incorporarán a profesionales en psicología para que trabajen temas como derechos estudiantiles, servicios y vida estudiantil, así como en prevención de acoso escolar, acoso sexual y violencia.

Por último, la institución buscará a especialistas en nutrición para que supervisen el funcionamiento de los comedores escolares; y a guardas de seguridad.

Los interesados en más información sobre estas plazas, pueden ingresar aquí.