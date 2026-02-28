Microsoft abre nuevos puestos de empleo en Costa Rica: vea los perfiles requeridos

La compañía tecnológica multinacional Microsoft anunció la apertura de múltiples vacantes laborales en Costa Rica. El proceso de reclutamiento busca integrar a profesionales altamente capacitados en el sector para potenciar sus operaciones y proyectos desde el territorio nacional.

Estas oportunidades de empleo ofrecen distintas modalidades de trabajo para adaptarse a las necesidades del talento actual. La corporación dispone de opciones en formato 100% remoto, así como esquemas híbridos y presenciales ubicados en la provincia de San José.

La búsqueda se centra de forma exclusiva en plazas directas con la empresa creadora de Windows. El objetivo es contratar a especialistas que lideren iniciativas de impacto global con los beneficios corporativos de la marca oficial.

El catálogo de puestos abarca diversas áreas técnicas de alta demanda en el mercado nacional. Los perfiles requeridos se enfocan principalmente en ingeniería de soporte, desarrollo avanzado de software, investigación de ciberseguridad y arquitectura de soluciones en la nube.

La multinacional busca profesionales en tecnología para cubrir plazas directas bajo modalidades de teletrabajo y formato híbrido. (EVA HAMBACH/AFP)

Las personas interesadas en postularse a cualquiera de estos roles deben acceder a LinkedIn para buscar la vacante de su interés. Es indispensable que los candidatos revisen cuidadosamente la modalidad de cada cargo para asegurar que se ajuste a su lugar de residencia.

El trabajo remoto representa una gran ventaja para los profesionales que habitan fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Esta flexibilidad permite que ingenieros de todo el país apliquen a posiciones de alto nivel sin la obligación de trasladarse diariamente a las oficinas centrales.

Por su parte, los esquemas híbridos y presenciales exigen disponibilidad para movilizarse a San José. Estos puestos están diseñados para fomentar la colaboración física en los equipos de investigación de seguridad y soporte técnico que requieren interacción directa constante.

El ámbito de la ciberseguridad tiene un peso importante en esta ronda de contrataciones. La empresa busca investigadores para su equipo de Expertos de Microsoft Defender.

Las arquitecturas de nube también son una prioridad estratégica para la compañía. Se requiere personal capaz de gestionar migraciones complejas y diseñar soluciones digitales robustas, asegurando la infraestructura tecnológica de los clientes corporativos a nivel internacional.

Vacantes habilitadas por la empresa

Especialista en el área de soluciones digitales (híbrido)

Ingeniería de soporte técnico en gestión de Windows Server (híbrido)

Ingeniería de soporte técnico (remoto)

Asesoría de soporte técnico en seguridad, cumplimiento y protección de mensajería (híbrido)

Especialista en ciencias aplicadas sénior o principal (remoto)

Asesoría de soporte técnico en cumplimiento Purview (híbrido)

Ingeniero de investigación de seguridad para el equipo de expertos de Microsoft Defender (híbrido)

Ingeniero sénior de investigación de seguridad para el equipo de expertos de Microsoft Defender (San José)

Ingeniería de soporte técnico (remoto)

Ingeniería de soporte técnico en autenticación de Entra ID (híbrido)

Ingeniero de software II (remoto)

Arquitecto de soluciones en la nube para migración a GitHub (remoto)

Arquitectura de soluciones en la nube IC3 (San José)

Arquitecto de soluciones digitales en la nube (híbrido)

Ingeniero de software II o ingeniero de software sénior (remoto)

Ingeniero de software sénior o ingeniero de software principal (remoto)

El desarrollo de software ofrece oportunidades de crecimiento para distintas etapas de la carrera profesional. Las vacantes disponibles contemplan desde niveles intermedios hasta posiciones de jerarquía principal, permitiendo la incorporación de perfiles con experiencia variada.

La ingeniería de soporte técnico concentra varias plazas con especializaciones muy definidas. Los reclutadores buscan expertos en la gestión de servidores y autenticación de identidades, áreas críticas para el correcto funcionamiento de los ecosistemas empresariales modernos.

El formato 100% remoto permite a los ingenieros de software y científicos aplicados trabajar desde cualquier provincia del territorio costarricense.

Los candidatos deben preparar sus hojas de vida destacando las certificaciones técnicas y el dominio del idioma inglés.

El proceso de recepción de currículos se gestiona de manera centralizada. Para postularse a las plazas y conocer los detalles, el candidato debe entrar al portal oficial de empleos de Microsoft en la red profesional LinkedIn.