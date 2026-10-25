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Bolsa Nacional de Valores abre vacante para profesionales en finanzas y tesorería: le contamos cómo aplicar

El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores busca un profesional en contabilidad para el área de finanzas. Conozca los requisitos y cómo aplicar

Por Redacción EF

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La Bolsa Nacional de Valores y la entidad de custodia y liquidación InterClear abrieron la recepción de postulaciones para contratar a un asistente de finanzas y tesorería.








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Redacción EF

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