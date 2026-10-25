Bolsa Nacional de Valores abre vacante para profesionales en finanzas y tesorería: le contamos cómo aplicar

La Bolsa Nacional de Valores y la entidad de custodia y liquidación InterClear abrieron la recepción de postulaciones para contratar a un asistente de finanzas y tesorería.

El puesto está dirigido a personas con formación en contabilidad, pues la persona contratada deberá realizar labores contables, financieras y de cálculo de impuestos, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las disposiciones legales vigentes para los sectores financiero y bursátil.

Entre sus responsabilidades directas figura la preparación, análisis e interpretación de estados financieros, conciliaciones bancarias, cierres contables periódicos y la entrega de reportes regulatorios. También deberá colaborar en el control y formulación presupuestaria, así como en la revisión de los ingresos y egresos de la organización.

El perfil contempla, además, el diseño de modelos numéricos, tableros de control e indicadores basados en registros contables. Asimismo, la persona asignada deberá identificar opciones de automatización mediante herramientas de inteligencia artificial para los procesos internos, atender auditorías tanto internas como externas y verificar la trazabilidad de los registros financieros.

Imagen con fines ilustrativos.

Requisitos académicos y técnicos

Para participar en el proceso de selección, la institución solicita el grado universitario de licenciatura en Contabilidad y la incorporación obligatoria al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica (CPI).

En cuanto a la trayectoria laboral, se establece un mínimo de tres a cinco años de experiencia en labores contables, preferiblemente dentro de entidades del sector bancario, bursátil o financiero.

Además, los aspirantes deben contar con los siguientes conocimientos específicos:

Dominio de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Conocimiento del marco normativo emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval). Experiencia práctica en el manejo de sistemas contables y plataformas de planificación de recursos empresariales, como SAP. Manejo de herramientas para el análisis y la visualización de datos.

Recepción de candidaturas

Las personas que reúnan las condiciones solicitadas deben realizar el trámite de postulación de forma digital.

El registro se efectúa por medio del formulario electrónico dispuesto por la entidad bursátil en sus canales oficiales, el cual estará habilitado hasta el 2 de noviembre del 2026.