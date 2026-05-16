Correos de Costa Rica abre estos 60 puestos de empleo en San José, Heredia, Alajuela, Cartago y Limón; vea los detalles

Correos de Costa Rica anunció la apertura de más de 60 puestos de empleo para reforzar su operación logística a nivel nacional.

La convocatoria incluye puestos para mensajeros y choferes, con oportunidades distribuidas en múltiples zonas, entre ellas San José, Heredia, Alajuela, Cartago y Limón.

Del total, se habilitaron 20 vacantes para mensajeros a quienes se les asignará motocicleta, mientras que 43 plazas corresponden a mensajeros con vehículo propio, inscrito a nombre del colaborador.

En el caso de los mensajeros con motocicleta, los requisitos contemplan licencia de conducir A2, primaria completa y al menos seis meses de experiencia en labores similares.

Para quienes utilicen vehículo propio, se solicita licencia B1, el mismo nivel académico y experiencia mínima; eso sí, recibirán un pago adicional por el uso del automóvil como herramienta de trabajo.

La entidad también busca choferes con licencia B3, primaria completa y experiencia mínima de seis meses en conducción de camiones.

Correos de Costa Rica anunció la apertura de más de 60 vacantes para mensajeros y choferes en varias localidades. Conozca los requisitos y cómo aplicar.

Las personas contratadas contarán con un salario base complementado por un componente variable asociado a productividad y, desde el inicio de la relación laboral, tendrán acceso a garantías establecidas por ley, como póliza de riesgos de trabajo, afiliación a la Asociación Solidarista y servicio médico empresarial.

La campaña de reclutamiento se desarrollará en localidades como Puerto Viejo de Talamanca, Siquirres, Turrialba, Cóbano, Filadelfia, La Cruz, Puriscal y Upala, así como en centros de mensajería ubicados en Alajuela, Cartago, Desamparados, Escazú, Heredia, Liberia, Limón y San José, entre otros.

Para aplicar, es indispensable formalizar el registro en las plataformas elempleo.com o la Agencia Nacional de Empleo (ANE) y completar sus datos en un formulario disponible en el sitio web de Correos de Costa Rica.