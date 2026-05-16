Ofertas de empleo

Correos de Costa Rica abre estos 60 puestos de empleo en San José, Heredia, Alajuela, Cartago y Limón; vea los detalles

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Por Marcia Solano Miller

Correos de Costa Rica anunció la apertura de más de 60 puestos de empleo para reforzar su operación logística a nivel nacional.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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