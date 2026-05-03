Ofertas de empleo

Dos Pinos abre feria de empleo con varias vacantes y contratación directa

La actividad será presencial en Zarcero y contará con puestos operativos para la zona de San Carlos

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Por Fabiola Montoya Salas
Cuatro trabajadores con indumentaria de seguridad procesan productos lácteos en grandes tanques dentro de una planta industrial en Costa Rica.
Dos Pinos tiene varios puestos de trabajo. (Cortesía Asoproa)







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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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