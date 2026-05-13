Dos Pinos llega con todo a feria de empleo y busca talento en varias áreas

Una de las empresas más fuertes del país quiere sumar más talento a su equipo. La cooperativa Dos Pinos confirmó su participación en la feria Talent Costa Rica 2026, donde estará ofreciendo oportunidades laborales en distintas áreas clave de su operación.

Las vacantes incluyen puestos operativos, técnicos y administrativos en múltiples sectores. (Cortesía/Dos Pinos)

El evento se realizará este viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en un horario bastante amplio: de 8 a. m. a 7 p. m.

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La participación de Dos Pinos forma parte de su estrategia para seguir atrayendo talento y fortalecer sus equipos en distintas áreas, tanto operativas como especializadas.

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Actualmente, la cooperativa genera cerca de 6.000 empleos en la región y más de 11.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Costa Rica, lo que la convierte en un actor clave para la economía del país.

La feria se realizará el 15 de mayo en el Centro de Convenciones. (Dos Pinos/Cortesía)

“En Dos Pinos creemos que el empleo es una herramienta que transforma vidas y genera bienestar para miles de familias. Por eso, seguimos creando espacios donde las personas puedan desarrollarse profesionalmente”, explicó Sofía Valverde, gerente de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias.

Durante la feria, usted podrá acercarse al stand de la empresa y conocer de primera mano las vacantes disponibles, así como dejar su currículum y conversar con reclutadores.

Las oportunidades abarcan diferentes áreas, entre ellas:

Operaciones y Manufactura: operadores de planta, técnicos industriales, supervisión de mantenimiento e ingeniería.

operadores de planta, técnicos industriales, supervisión de mantenimiento e ingeniería. Logística y distribución: choferes, personal de bodega y rutas.

choferes, personal de bodega y rutas. Comercial: ventas, preventa y ejecutivos de cuenta.

ventas, preventa y ejecutivos de cuenta. Tecnología: ciberseguridad, plataformas y transformación digital.

ciberseguridad, plataformas y transformación digital. Soporte corporativo: contabilidad, compras y planificación.

contabilidad, compras y planificación. Sostenibilidad: calidad, regulación e impacto ambiental.

La feria Talent Costa Rica reúne a múltiples empresas y es una buena oportunidad para que usted explore opciones laborales, conozca tendencias del mercado y hasta haga contactos que le pueden abrir puertas.