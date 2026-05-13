Ofertas de empleo

Dos Pinos llega con todo a feria de empleo y busca talento en varias áreas

La cooperativa ofrecerá oportunidades en operaciones, tecnología, ventas y más durante Talent Costa Rica 2026

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Por Fabiola Montoya Salas

Una de las empresas más fuertes del país quiere sumar más talento a su equipo. La cooperativa Dos Pinos confirmó su participación en la feria Talent Costa Rica 2026, donde estará ofreciendo oportunidades laborales en distintas áreas clave de su operación.








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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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