Ofertas de empleo

Dos Pinos participará en feria de empleo en Heredia y llega con múltiples vacantes

Dos Pinos participará en Empléate UH 2026 con puestos operativos y administrativos para quienes buscan trabajo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Dos Pinos estará presente en una feria de empleo. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleodos pinosferia de empleo en Heredia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.