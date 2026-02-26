Dos Pinos participará en feria de empleo en Heredia y llega con múltiples vacantes

Dos Pinos estará presente en una feria de empleo.

Si usted anda buscando trabajo, ponga atención porque la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. tendrá vacantes disponibles en una feria de empleo en Heredia.

La actividad se realizará el próximo miércoles 4 de marzo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sede de Heredia de la Universidad Hispanoamericana, como parte del evento Empléate UH 2026.

Dos Pinos anunció que llevará un bloque de plazas tanto operativas como administrativas. Entre los puestos disponibles están: líder de proyectos, encargado de rotulación, supervisor de mantenimiento, supervisor de logística, supervisor de ventas, supervisor de rutas, supervisor de taller, electromecánicos, mecánico automotriz, analistas de contabilidad, operador de planta o bodega, auxiliar de bodega, ayudante de planta y choferes con licencia B3 y B4, entre otros, que pueden variar según las necesidades semanales.

Según explicó Sofía Valverde, gerente de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de la cooperativa, la participación en esta feria responde al interés de atraer talento y seguir fortaleciendo su imagen como marca empleadora.

En Dos Pinos aseguran que buscan personas que quieran crecer dentro de la empresa, en un entorno donde la estabilidad, el desarrollo profesional y el trabajo en equipo forman parte de su cultura organizacional.

Si usted cumple con el perfil y quiere optar por una oportunidad en una empresa 100% nacional, puede acercarse ese día con su currículum actualizado y consultar directamente por las vacantes disponibles.