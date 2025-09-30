Entidad pública ofrece plaza con salario de hasta ₡1,6 millones pero el plazo vence este martes

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), entidad rectora en materia de privacidad y protección de datos en Costa Rica, anunció una convocatoria para llenar una plaza vacante en su Departamento de Registro de Archivos y Bases de Datos.

La oportunidad laboral está dirigida a profesionales en Derecho, pero con una condición particular: es un concurso para promover la carrera administrativa dentro del Estado, por lo que solo pueden participar personas adscritas al Régimen de la Dirección General de Servicio Civil.

Según el afiche de la convocatoria, los interesados “deben ocupar un puesto en propiedad dentro del Régimen del Servicio Civil”. El nombramiento interino se podría dar por la vía de ascenso, descenso o traslado para sustituir al titular de la plaza.

El tiempo para postularse es limitado, ya que el periodo de recepción de documentos finaliza de forma impostergable este martes 30 de setiembre de 2025, al mediodía.

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) busca un profesional en derecho que ya forme parte del Régimen del Servicio Civil para un puesto interino. (Shutterstock/Shutterstock)

Requisitos y condiciones del puesto

La plaza disponible corresponde a la clase de Profesional de Servicio Civil 2, con especialidad en Derecho. Los requisitos para los aspirantes son los siguientes:

Formación académica: contar con el título de Licenciatura en Derecho.

contar con el título de Licenciatura en Derecho. Experiencia: acreditar un mínimo de dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la especialidad. La certificación de esta experiencia debe cumplir con los formatos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil.

acreditar un mínimo de dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la especialidad. La certificación de esta experiencia debe cumplir con los formatos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil. Requisito legal: estar incorporado y al día en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

El puesto ofrece dos posibles esquemas salariales, cuya aplicación dependerá de la condición del funcionario que resulte seleccionado y de la normativa vigente.

El salario compuesto parte de una base de ₡707.250 (más componentes como anualidades o carrera profesional), mientras que el salario global para este puesto es de ₡1.603.017.

LEA MÁS: Los salarios del sector público están estancados desde hace cinco años, pero podrían crecer en 2026

¿Cómo aplicar antes del cierre?

Las personas interesadas que cumplan con todos los requisitos deben enviar la documentación completa antes de las 12:00 m.d. del martes 30 de setiembre.

El envío debe realizarse exclusivamente a la dirección de correo electrónico rrhh@prodhab.go.cr.

Es indispensable que el correo electrónico tenga como asunto el siguiente texto: “Profesional de Servicio Civil 2, Especialidad Derecho”. Las postulaciones que no cumplan con este formato podrían no ser consideradas.

Los documentos que se deben adjuntar en el correo son:

La “Boleta de Manifestación de Interés” debidamente completa.

Currículum vitae actualizado.

Copia de los atestados académicos y de la incorporación al Colegio Profesional.

Certificaciones que demuestren al menos dos años de experiencia en labores afines.

Las dos últimas evaluaciones del desempeño obtenidas en su puesto actual.

Para consultas sobre el proceso, la Prodhab habilitó el número de teléfono 2234-0189, extensión 112.