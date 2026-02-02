¿Está buscando trabajo? Subway abre vacante en San Rafael de Heredia

Si usted está en busca de trabajo y vive en Heredia, esta puede ser una buena oportunidad. La cadena de restaurantes Subway abrió una vacante para su local en San Rafael de Heredia.

Acá le contamos como aplicar a Subway. (cortesía/Subway)

Entre los requisitos que le piden está contar con el carné de manipulación de alimentos al día, tener noveno año aprobado y brindar un excelente servicio al cliente. Además, debe tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y residir cerca de la zona.

La empresa busca personas responsables, con buena actitud y ganas de trabajar en equipo, ya que el puesto implica atención directa al público y preparación de alimentos.

Si cumple con los requisitos y le interesa postularse, puede hacerlo directamente al correo sabarca@subwaycostarica.net.

Recuerde tener sus documentos actualizados antes de aplicar para agilizar el proceso.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Prepare su currículum y documentos antes de llegarAsegúrese de que su CV esté actualizado, con información clara sobre su educación, experiencia y logros. Lleve también certificados o documentos que le puedan pedir, como carné de manipulación de alimentos, diplomas o referencias.

2. Infórmese sobre la empresa: Antes de ir, conozca a qué se dedica la empresa, su cultura y lo que buscan en un empleado. Esto le permitirá responder con seguridad y demostrar interés genuino durante la entrevista o al entregar su solicitud.

3. Llegue puntual y con buena presentación: La primera impresión cuenta mucho. Preséntese a tiempo, con ropa adecuada para el puesto y mantenga una actitud cordial y confiada.

4. Prepare ejemplos de su experiencia y habilidades: Piense en situaciones concretas donde haya demostrado sus habilidades o logros. Incluso si es su primer trabajo, puede hablar de experiencias en voluntariado, proyectos de la escuela o atención al cliente en otros contextos.

5. Haga preguntas inteligentes: Al final de la entrevista o al entregar su solicitud, pregunte sobre horarios, posibilidades de crecimiento o responsabilidades del puesto. Esto demuestra interés y compromiso, y le ayuda a evaluar si el trabajo realmente le conviene.