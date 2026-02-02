Ofertas de empleo

¿Está buscando trabajo? Subway abre vacante en San Rafael de Heredia

La cadena solicita personal con carné de manipulación de alimentos al día, noveno año aprobado y disponibilidad para horarios rotativos

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted está en busca de trabajo y vive en Heredia, esta puede ser una buena oportunidad. La cadena de restaurantes Subway abrió una vacante para su local en San Rafael de Heredia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoSubwayvacantestrabajo
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.