Mayca abre feria virtual de empleo: así puede aplicar a los puestos disponibles hasta el 5 de diciembre

Mayca Foodservice, empresa que forma parte de Sysco, anunció una feria virtual de empleo con múltiples vacantes en sus áreas de distribución, bodega y autoservicios. La compañía destacó que promueve la diversidad, equidad e inclusión, por lo que invita a personas con distintos perfiles a postularse.

Las posiciones disponibles son:

Área de Distribución

Chofer B3

Chofer B4

Ayudante de distribución

Área de Bodega

Alistador(a)

Apilador(a)

Montacarguista

Auxiliar de bodega

Autoservicios

Cajero(a) operativo(a)

Ayudante operativo(a)

Las aplicaciones están abiertas hasta el 5 de diciembre y pueden enviarse de tres formas:

Según la empresa, esta feria virtual permite agilizar el proceso y facilitar que los candidatos puedan postularse desde cualquier dispositivo y en pocos minutos.

Mayca recordó que los aspirantes deben enviar su currículum actualizado, indicar el puesto al que aplican y tener la documentación necesaria al día, especialmente para los puestos que requieren licencias B3 o B4.

La empresa cerrará la recepción de currículums el 5 de diciembre y, posteriormente, contactará a las personas preseleccionadas para continuar con el proceso.

