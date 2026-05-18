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Nuevos empleos en la UCR: revise hoy mismo si uno de los trabajos puede ser suyo

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó el concurso externo para dos puestos de trabajo

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Por Marcia Solano Miller

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó su concurso externo para cuatro nuevos puestos de trabajo en diferentes áreas.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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