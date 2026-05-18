Nuevos empleos en la UCR: revise hoy mismo si uno de los trabajos puede ser suyo

La Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó su concurso externo para cuatro nuevos puestos de trabajo en diferentes áreas.

Tome en cuenta que el recibimiento de solicitudes empezó el lunes 18 de mayo y cierra el miércoles 20.

A continuación le detallamos los requisitos para optar por cada puesto y las principales tareas que tiene a cargo, según la información anunciada en La Nación y el sitio web oficial de la institución de educación superior.

Profesional en apoyo a la regencia química institucional

Requisitos Copiado!

Título de Bachillerato en Química.

Preferiblemente doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos sobre sustancias químicas, redacción documental, programas de computación afines al cargo, legislación y convenios internacionales relacionados con el área.

Incorporado y activo al Colegio Profesional respectivo.

Deseable Copiado!

Conocimiento en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

Manejo de herramientas de computación (Word, Excel, PowerPoint y afines.

Experiencia adicional en apoyo a procesos de inspección de laboratorios o gestión de permisos sanitarios.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Realizar investigaciones bibliográficas para brindar asesoría técnica a Unidades Académicas.

Preparar disoluciones y reactivos realizados para la atención de derrames y emergencias con productos químicos.

Mantenimiento de bases de datos de productos químicos utilizados en la Universidad.

Agenda de trabajo y bitácora de reuniones.

Apoyo en la inspección de los laboratorios de la universidad.

Técnico en soplado de vidrio

Requisitos Copiado!

Tercer año aprobado de una carrera universitaria relacionada con la especialidad de soplado de vidrio, o Título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente en áreas afines a la especialidad.

14 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Conocimientos en manejo de equipo de laboratorio, especificaciones técnicas de materiales y sus aplicaciones prácticas, técnicas para el soplado de vidrio, equipo y cristalería especializada para uso de laboratorio, así como manejo de tornos, hornos, gases comprimidos y sopletes.

Deseable Copiado!

Conocimiento en estimación de costos y cálculo de materiales para la elaboración de cristalería de laboratorio.

Experiencia adicional en diseño o adaptación de piezas de vidrio para uso en laboratorio.

Conocimiento en normas de seguridad para el manejo de gases comprimidos y materiales de laboratorio.

Algunas actividades esenciales Copiado!

Recibir solicitudes de servicio de confección o reparación de equipo de vidrio y coordinar con el solicitante los detalles del trabajo a realizar.

Elaborar diseños o diagramas de la pieza o equipo.

Calcular la cantidad de materiales a utilizar y el costo del servicio, remitir a la proveeduría y a la administración de la Escuela. Preparar los materiales y el equipo requerido.

Realizar cortes, adiciones, modificaciones y ajustes, según proceda.

Mantenimiento preventivo al equipo (sopletes, tornos, hornos, herramientas, y otros), y en caso de daño mayor, reportar para su reparación.

Para aplicar a cualquiera de los puestos, debe registrarse en el sistema Bolsa de Empleo de la UCR, tras lo cual recibirá por correo electrónico una contraseña temporal.

A continuación, ingrese sus datos y adjunte en formato PDF los archivos solicitados por la plataforma. Después, en la pestaña “Concursos Externos”, podrá seleccionar el concurso de interés.