¿Quiere trabajar para una big four en Costa Rica? Estos son los puestos disponibles

La expresión big four o las “cuatro grandes” identifica a los cuatro grupos más influyentes en la industria de servicios profesionales a nivel global. El término se utiliza estrictamente para referir a las firmas de auditoría y consultoría con mayor prestigio y facturación.

Estas organizaciones gestionan las auditorías de las multinacionales más grandes y de las empresas que cotizan en las principales bolsas de valores mundiales. Poseen una presencia masiva que define los estándares de contabilidad, impuestos y asesoría estratégica hoy día.

En el mercado nacional, las cuatro firmas mantienen operaciones consolidadas con una trayectoria significativa. Deloitte, Price Waterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (EY) y KPMG operan mayoritariamente desde San José y Escazú, atendiendo tanto al sector empresarial local como regional.

Deloitte Costa Rica

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una de las entidades con mayor crecimiento reciente en territorio costarricense. En setiembre de 2025, la firma integró nuevos socios y empleados como parte de una estrategia de expansión que hoy suman más de 300 trabajadores.

La oferta de empleo actual de la firma Deloitte en el país, según su registro oficial en plataformas digitales, incluye los siguientes perfiles para su oficina en Escazú, San José, ordenados según su publicación reciente en los sistemas de captación de talento:

Encargado(a) de Comunicación de Medios Tradicionales

Especialista sénior en redacción

Especialista de aprendizaje y desarrollo – Instituto de la Industria

Director creativo

Editor de video / Líder de edición de video

Especialista en relaciones con empleados

Especialista sénior en marketing – Participación de audiencia

Investigador sénior de experiencia (de Usuario)

Gerente de estrategia de marca

Analista asociado de soporte tecnológico

Gerente de diseño gráfico

Diseñador gráfico principal / Líder de diseño gráfico

Gerente de producción digital

Gerente, facilitador sénior de desarrollo (Salesforce)

Analista - Socio de negocio de finanzas

Especialista sénior de producción digital

Gerente, facilitador sénior de desarrollo (.Net Full-Stack)

Analista financiero principal

Diseñador sénior de producto (UX)

Auditor interno de Tecnologías de la información

Gerente, diseñador de producto (UX)

Desarrollador de aplicaciones principal

Gerente, facilitador sénior de desarrollo (Java y AWS)

Desarrollador de aplicaciones

Gerente, facilitador sénior de desarrollo (Python, analítica de datos)

Para participar en estos procesos de selección y enviar sus atestados académicos oficiales, los interesados deben ingresar al portal de reclutamiento mediante este hipervínculo que dirige al sistema de LinkedIn: Oportunidades laborales en Deloitte.

La estructura de la firma demanda perfiles con alta capacidad analítica y dominio de herramientas tecnológicas. La incorporación de personal busca sostener el ritmo de los proyectos regionales coordinados desde las oficinas centrales ubicadas en el territorio nacional.

Para participar en los procesos de selección de Deloitte los interesados deben ingresar al portal de reclutamiento en LinkedIn. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Price Waterhouse Coopers (PwC)

PwC posee una de las presencias históricas más estables en Costa Rica, celebrando su sexagésimo aniversario en el año 2025. Actualmente, la organización cuenta con un equipo que supera los 200 empleados dedicados a servicios legales, fiscales y de consultoría financiera.

El registro de vacantes abiertas para esta organización en sus sedes de San Jerónimo y San José detalla las siguientes posiciones para profesionales y estudiantes universitarios, siguiendo el orden de aparición en las bases de datos de reclutamiento profesional:

Consultor de recursos humanos

Consultor

Convocatoria de practicantes / Pasantes universitarios en el área de Contabilidad

Analista cibernético sénior

Gerente de cumplimiento fiscal

Gerente de maquinaria y taller

El acceso a los formularios de aplicación y el detalle de las competencias requeridas por la firma se gestiona directamente en la plataforma de LinkedIn vinculada aquí para su revisión: Vacantes abiertas en PwC Costa Rica.

La longevidad de la firma en el mercado costarricense permite una especialización profunda en el marco normativo. Los trabajadores acceden a redes de conocimiento que son fundamentales para la ejecución de auditorías de alta complejidad técnica bajo estándares globales.

Ernst & Young (EY)

EY opera en Costa Rica bajo una estructura de integración regional que abarca Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Desde sus oficinas en San José, la firma presta servicios técnicos a siete países, consolidando una plataforma logística de alto impacto en la zona.

Las posiciones disponibles para integrarse al equipo de trabajo de esta organización internacional abarcan áreas contables, técnicas y administrativas, presentadas en el orden en que se listan en el portal de búsqueda de empleo:

Asistente administrativo

Profesional en telecomunicaciones

Servicios de asesoría en contabilidad financiera - Sector estatal y local

Asistente contable

Pasante para Supply Chain

Contador de staff

Sénior de impuestos

Soporte de TI en sitio (infraestructura y operaciones)

Gerente de contabilidad

Los candidatos que cumplan con los requisitos técnicos pueden formalizar su interés y consultar los beneficios corporativos a través del siguiente enlace del sistema de reclutamiento: Empleos disponibles en EY .

El modelo de operación regional exige que los empleados mantengan una coordinación fluida entre diferentes jurisdicciones. Esta dinámica favorece el desarrollo de habilidades multilingües y el manejo de estándares financieros internacionales necesarios para la consultoría.

San José funciona como el eje de operaciones para EY en la región, coordinando servicios técnicos para siete países desde sus instalaciones centrales.

KPMG

KPMG inició sus operaciones en el territorio nacional en 1958, consolidándose como una de las firmas de asesoría más importantes del país. Su oficina principal se localiza en Escazú, donde laboran más de 180 profesionales especializados en diversas áreas técnicas actuales.

La firma mantiene actualmente un proceso de reclutamiento activo para fortalecer su departamento de captación de talento humano, con el siguiente puesto registrado en sus plataformas oficiales para el mercado de Cartago y el Gran Área Metropolitana nacional:

Reclutador sénior

Para obtener información detallada sobre esta plaza específica o registrarse en su base de datos de elegibles, los interesados deben visitar el portal de carrera profesional vinculado en este punto: Carreras profesionales en KPMG.

La permanencia de la firma por más de seis décadas en Costa Rica subraya su estabilidad en el ecosistema empresarial. La oficina de Escazú funciona como un centro estratégico para la asesoría de negocios que requieren un alto grado de rigor técnico y ético profesional hoy.

El mercado laboral para las big four en el país se caracteriza por una alta competitividad. Los profesionales que se integran a estas firmas participan en programas internacionales de capacitación que potencian su perfil en auditoría, impuestos y asesoría estratégica.