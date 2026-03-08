Empleo Costa Rica

¿Quiere trabajar para una big four en Costa Rica? Estos son los puestos disponibles

Conozca las vacantes de Deloitte, PwC, EY y KPMG en Costa Rica para marzo de 2026

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La expresión big four o las “cuatro grandes” identifica a los cuatro grupos más influyentes en la industria de servicios profesionales a nivel global. El término se utiliza estrictamente para referir a las firmas de auditoría y consultoría con mayor prestigio y facturación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosbig four Costa Ricavacantes Deloittepuestos PwCreclutamientos EY
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.