Empresarios piden reglas claras, inversión y empleo tras triunfo de Laura Fernández

El sector privado solicita más diálogo y defender la democracia

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las cámaras empresariales celebraron la jornada democrática que se vivió el pasado domingo y manifestaron su intención de trabajar con el nuevo Gobierno y la Asamblea Legislativa para enfrentar retos claves como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la energía.








EmpresariosLaura FernándezEmpleoDemocraciaElecciones 2026
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

