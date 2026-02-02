Empresarios piden reglas claras, inversión y empleo tras triunfo de Laura Fernández

Las cámaras empresariales celebraron la jornada democrática que se vivió el pasado domingo y manifestaron su intención de trabajar con el nuevo Gobierno y la Asamblea Legislativa para enfrentar retos claves como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la energía.

Además, se mostraron satisfechos por la reducción del abstencionismo y llamaron a fortalecer el diálogo para enfrentar los desafíos económicos y sociales.

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, fue electa el 1 de febrero como la próxima presidenta de Costa Rica.

LEA MÁS: Equipo económico de Laura Fernández, la próxima presidenta de Costa Rica

“Tenemos la plena convicción de que, junto con este nuevo Gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, el país podrá avanzar de manera decidida en la agenda de competitividad”, señaló Sergio Capón, presidente de la CICR, quien mencionó como prioridades la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y el fortalecimiento de la matriz eléctrica mediante inversión privada.

Sergio Capón Brenes, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), explica los principales hallazgos de una encuesta realizada por el gremio, en la que se identifican las amenazas que enfrenta la competitividad del país, siendo la apreciación del tipo de cambio una de las más relevantes. (Gustavo Ortega Campos/Gustavo Ortega)

Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) también felicitó a la presidenta electa, a los vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto, así como a las 57 personas electas para integrar la Asamblea Legislativa.

El sector empresarial destacó el papel del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como garante de la democracia costarricense y reiteró su respeto por la institucionalidad, la voluntad popular y el Estado de derecho.

LEA MÁS: Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica: esta es la transcripción completa de su discurso de la victoria

“Desde la agrupación reiteramos nuestra plena disposición a trabajar de manera articulada y constructiva con el futuro gobierno, con el objetivo común de fortalecer la democracia, impulsar la competitividad del país y generar empleo formal”, afirmó Maritza Hernández, presidenta de UCCAEP.