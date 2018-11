Las empresas con cultura digital son ágiles, flexibles, con estructuras horizontales, innovadoras, promueven el cambio y están dispuestas a correr riesgos. Los frenos para desarrollar estas cualidades se experimentan cuando la organización es lenta, no colaborativa, cerrada, con liderazgo tradicional, no comparte información, innova sin correr riesgos (o no innova del todo) y su aprendizaje es limitado.