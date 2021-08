Empresas enfrentan el reto de consolidar la virtualidad y cambiar las medidas de emergencia por prácticas definitivas

1.- Desconexión cultural, plataforma débil para el futuro: El no articular el sentido de comunidad puede impactar la pertenencia y esto genera un fuerte impacto para la organización en el presente, pero sobre todo en el futuro. Estamos recibiendo a los futuros líderes, pero no están creciendo en un sistema de conexión adecuado ni activando el ADN organizacional.

2.- Impacto en el bienestar que se logra por el sentido de comunidad: Se pierden los beneficios que genera el grupo o la comunidad: seguridad, conexión, diversidad, apoyo.

3.- Dinámica de colaboración e innovación disminuida: La ausencia de desarrollo de plataformas y conexiones hace las personas, sobre todo jóvenes y de primer ingreso laboral no activen el intercambio de ideas, no tengan soporte para aclarar dudas o expresar temores, esto afecta la seguridad psicológica y por tanto la productividad, colaboración e innovación.

4.- Población con mayor posibilidad de enfermedades crónicas, ausentismo: La unión de problemas de salud mental y salud física generan ausentismo, rotación y bajos niveles de energía.

5.- Ambientes laborales afectados: Es altamente probable que las mediciones de clima organizacional, clima positivo, clima humanista o clima de bienestar tengan resultados muy negativos que afecten en su totalidad el ambiente organizacional.