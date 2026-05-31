Negocios

Entre el deseo y la culpa: ¿Cómo compran los costarricenses sus “gustitos” bajo presión financiera?

El informe Perfil del Consumidor Costarricense 2026, presentado por la firma Unimer y ‘El Financiero’ detalla cómo este gasto emocional permanece en el presupuesto mensual, pero ha sufrido ajustes

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Por Brandon Flores

Es final de mes. Ya los patronos pagaron la quincena y los trabajadores saldaron sus obligaciones. Afortunadamente, en esta ocasión quedó dinero en el bolsillo. ¿Quién no pensaría en darse un “gustito” aplicando la famosa frase de: “para eso trabajo”?








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Perfil del Consumidor 2026UnimerGastos del consumidor
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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