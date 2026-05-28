Negocios

El clic cierra la venta, pero la decisión se toma antes (fuera de la web): así es la dualidad del comprador tico

El estudio Perfil del Consumidor, presentado por Unimer y ‘El Financiero,’ es una radiografía robusta del mercado que revela cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses

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Por Brandon Flores

Las compras por Internet son el pan de cada día para muchos costarricenses en la actualidad: es muy común adquirir productos en páginas como Shein, Temu y también sitios de marcas conocidas. La pandemia fue uno de los principales impulsos para que el e-commerce ganara terreno en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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