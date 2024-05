Entrevista con el jefe mundial de políticas de Airbnb sobre Costa Rica: “No estamos aquí para reemplazar hoteles”

James (Jay) Carney, jefe de comunicaciones y políticas globales de Airbnb, reconoce que la tendencia de viajes ha cambiado y ahora hay una preferencia por salir en grupos y por conocer el país de origen del turista. También afirma que es necesario ofrecer alternativas para todos los presupuestos en todas las ciudades.

El ejecutivo recuerda que hace una década visitó Costa Rica con su familia para vacacionar en una de las tantas playas guanacastecas y espera volver pronto. En su carrera profesional, Carney fue jefe de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Barack Obama, entre 2011 y 2014. Una experiencia que describe como “un honor”.

El Financiero conversó con Carney para ampliar sobre la actualidad de la plataforma, el pulso entre hoteleros y Airbnb en nuestro país, y las novedades que dieron a conocer en el evento anual que la empresa llevó a cabo a inicios de mayo en Los Ángeles, California.

Jay Carney, el jefe global de comunicaciones y políticas de Airbnb confirma que la plataforma no quiere sustituir a los hoteles, sino ofrecer más opciones a los viajeros (Cortesía de Airbnb).

¿Qué representa el mercado de Costa Rica para Airbnb? ¿Qué características diferenciadoras han notado? Copiado!

— Costa Rica es obviamente un país increíblemente hermoso y un destino soñado para muchos viajeros. Hemos tenido suerte de tener nuestra plataforma en Costa Rica.

Una cosa que estamos viendo en el país y que es muy interesante, es que los costarricenses están redescubriendo su propio país viajando con Airbnb. Las reservas están abarcando más zonas, por ejemplo solo en el 2023 más de 400 diferentes destinos recibieron huéspedes de nuestra plataforma.

En el 2022 —último año con datos disponibles— la cantidad de costarricenses que viajaron dentro del país creció un 95% en comparación con 2021. Estamos viendo esto como una gran tendencia en Costa Rica.

Un 49% de los anfitriones en ese país son mujeres, mientras que un 20% tienen más de 60 años. Otro 31% utiliza los ingresos que genera en la plataforma para cubrir los gastos del hogar en el que vive.

El sector hotelero costarricense aboga porque haya un mínimo de noches de estadía en Airbnb y plataformas similares, ¿cuál es la postura de la empresa? Copiado!

— No estaba al tanto de eso. Nuestra creencia es que los viajeros deberían tener muchas opciones para hospedarse, ya sea que se queden por poco tiempo o mucho.

La gente tiende a quedarse en Airbnb más tiempo del que permanecen en un hotel general, pero ciertamente no deberían restringirse en una cantidad específica de días como un hotel general. No estamos aquí para reemplazar hoteles, sino para ofrecer formas alternativas de viajar, cuando viajas por ejemplo en grupo, ya sea con tu familia o amigos, Airbnb es simplemente una mejor opción.

Nosotros también ofrecemos opciones que los hoteles no tienen, porque estamos en lugares donde no hay muchos hoteles o no hay del todo. Ojalá que los responsables políticos en Costa Rica y en todas partes reconozcan que hay alternativas que son geniales para la economía local y para los anfitriones que son capaces de sumar a sus ingresos colocando su espacio en Airbnb.

Carney fue portavoz de la Casa Blanca en el gobierno de Barack Obama (entre 2011 y 2014). Antes de llegar a Airbnb fue parte del equipo de Amazon. (MICHAEL REYNOLDS)

¿Cómo se fijan los precios del servicio y otras tarifas que se deben pagar en cada país? Copiado!

— Los anfitriones fijan sus propios precios, no nosotros.

Para el anfitrión es de interés ponerle precio a su casa o espacio de una manera que atraiga a los invitados, así que tratamos de proporcionar herramientas e información que les ayude a tomar una decisión sobre el precio y con respecto a las tarifas, Airbnb cobra prácticamente lo mismo en todas partes y es un pequeño porcentaje del costo total.

En algunas ciudades como Nueva York y otras en Europa están restringiendo el uso de Airbnb y otras plataformas de hospedaje no tradicional, ¿qué medidas aplican para enfrentar esta situación? Copiado!

— Más del 80% de nuestros 200 destinos principales tienen algún tipo de regulación. Lo que buscamos es regulación, eso es efectivo y equilibrado para el mercado porque eso permite a nuestros clientes y anfitriones abordar todas sus inquietudes, pero hay ciudades que lo hacen mal: Nueva York es un ejemplo de eso.

Desde que se aplica la regulación en esa ciudad, los costos de vivienda siguen aumentando y no hay cambios significativos en la cantidad de viviendas disponibles, además los precios de los hoteles se han disparado. Entonces, un viajero con un presupuesto limitado no se puede permitir el lujo de ir a Nueva York.

Al ver este caso se puede decir que es un ejemplo de una regulación bien intencionada pero mal diseñada y eso llevó a consecuencias no deseadas.

El trabajo de mi equipo es comprometerse con reguladores y darles información que les ayude a tomar las decisiones correctas, señalarles ejemplos de ciudades que han regulado de manera que se ha beneficiado a toda la comunidad.

¿Cuánto ha pesado que más personas renten su propiedad en Airbnb en el incremento de los precios de vivienda? Copiado!

— Obviamente sí hay gente que invierte en propiedades y las convierten en alquileres a corto plazo, pero la verdad es un número mucho más pequeño del que la mayoría cree, no sé cuáles son las cifras en Costa Rica, pero lo que hemos descubierto es que los Airbnb en general son menos del 1% de la oferta de vivienda disponible en ciertas ciudades, regiones o hasta países.

Abrumadoramente nuestros anfitriones son inversores locales, son personas que viven en la comunidad donde están sus alojamientos y tienen una o dos propiedades.

No estoy diciendo que no tengamos impacto o responsabilidad, pero el hecho es que la mayoría de nuestros anfitriones son el tipo de personas que acabo de describir. A menudo se percibe que nuestro impacto es mayor de lo que es.

¿Cuáles programas de fidelización tiene Airbnb disponibles y cómo se diferencian de la competencia? Copiado!

— No tenemos programas de fidelización. Intentamos fidelizar haciendo que la experiencia sea la mejor y lo hacemos de varias maneras: tratamos de asegurarnos de que no vamos a tener ningún problema y que nuestras experiencias sean mejores que cualquier otra alternativa para viajeros.

¿Cómo funciona la nueva movilidad de viajes grupales ? ¿Y qué significa esto para el futuro de Airbnb? Copiado!

— Estamos creando herramientas para adaptarse a la realidad existente en Airbnb. Es decir, el 80% o más de nuestras reservas son viajes en grupo (más de dos personas) y Airbnb se convierte en una gran elección para esto.

Las herramientas que se acaban de presentar hacen que sea más fácil comunicarse con los compañeros de viaje, para permitirles comunicarse con el anfitrión, para compartir listas de deseos para que todos puedan mirar la lista y decir: me gusta esta casa o no me gusta aquella. Así que realmente lo estamos intentando, nos estamos poniendo al día con nuestros invitados.