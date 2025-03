Epic Universe, el nuevo parque de Universal Orlando, abrirá en mayo de 2025: esto cuesta ir desde Costa Rica

El próximo 22 de mayo, Universal Orlando abrirá su parque temático Epic Universe, el cual contará con cinco mundos diferentes.

Se trata de The Wizarding World of Harry Potter™ – Ministry of Magic™, Super Nintendo World™, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, Dark Universe y Celestial Park.

“En 2025, las puertas se abrirán a mundos de parques temáticos más allá de cualquier cosa que hayas vivido antes. Prepárate para explorar lo imposible al pasar por los increíbles portales del Universal Epic Universe”, resume Universal Orlando en su sitio web.

Los boletos para visitar este nuevo parque temático ya están a la venta. Universal Orlando anunció que los visitantes tendrán diferentes opciones de tiquetes para poder ingresar al parque, entre ellas:

--- Boleto de tres días - tres parques: permite disfrutar de dos días con acceso a un parque por día en Universal Studios Florida e Islands of Adventure, y un día aparte en Epic Universe.

Para disfrutar de este boleto, con validez del 23 al 28 de mayo de 2025, se debe desembolsar $521,84 por adulto y $511,19 por niño de entre 3 y 9 años.

“El primer día determina el precio de tu boleto”, señala Universal.

--- Boleto de un día a Epic Universe (disponible para ingresos a partir del próximo 1.º de junio): durante ese mes, el precio del tiquete por adulto será de $185,31 o de $190,64, según el día que se elija.

El pase para los niños de entre 3 y 9 años será de $179,99 o de $185,31 durante junio de 2025.

Universal Orlando describe a Epic Universe como "un increíble parque temático". (Universal)

Tiquetes aéreos a Orlando, Estados Unidos

Para hacer una estimación de cuánto debe destinar una persona para comprar los tiquetes aéreos San José - Orlando - San José, la mañana del 16 de marzo de 2025 El Financiero realizó cotizaciones en el sitio web de JetBlue con dos fechas distintas.

De acuerdo con la página de la aerolínea, si una persona quiere hacer el viaje del 23 al 29 de mayo de 2025 debería destinar unos $365,41 para comprar los tiquetes ida y vuelta en tarifa blue basic. Estos vuelos no tienen escalas.

Considerando estas fechas, la persona podría comprar el boleto de tres días y disfrutar de tres parques temáticos de Universal, incluyendo el nuevo.

Si la idea, por el contrario, solo es visitar Epic Universe, el viaje podría ser del 4 al 7 de junio de 2025. En este caso, el monto total a desembolsar por los boletos aéreos en tarifa blue basic y sin escalas baja a $312,71.

Super Nintendo World es uno de los mundos que más promete entretener a los visitantes de Epic Universe, el parque temático que abrirá en mayo de 2025. (Universal)

Hospedaje en hotel Universal

Otro gasto importante y que también requiere planificación es el hospedaje.

De acuerdo con estimaciones realizadas la mañana de este 16 de marzo en el sitio web de Universal Orlando Resort, hospedarse del 23 al 29 de mayo de 2025 en una habitación estándar para dos adultos en Universal Endless Summer Resort - Dockside Inn and Suites podría costar unos $1.380,38 ($690,19 por persona).

Si la estadía en el hotel Universal se pacta del 4 al 7 de junio de este año, el precio del hospedaje para dos adultos sería de unos $795,38 ($397,69 por persona).

En diciembre pasado, Priscila Agüero, certificada como agente de Disney y dueña de la empresa Viaja con Pri, mencionó que los huéspedes de los hoteles Universal disfrutan de transporte gratuito entre los hoteles y los parques temáticos, lo que facilita el acceso rápido y cómodo.

“También de los principales beneficios es el acceso temprano a las atracciones (una hora antes que el resto de las personas), que permite a los huéspedes disfrutar de ciertas atracciones antes de la apertura oficial al público general”, dijo Agüero.

Importante: el monto a desembolsar por concepto de tiquetes aéreos podría variar si el viajero elige otra fecha, tarifa o aerolínea. El precio del hospedaje también podría cambiar si se elige otra fecha u hotel.