Negocios

Era trabajador de una zona franca en Costa Rica y fui despedido: ¿cómo saber si debería emprender o buscar empleo en otra empresa?

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Por Redacción EF

Hasta hace poco, trabajar en una zona franca en Costa Rica era casi sinónimo de estabilidad y salarios que triplicaban la mediana del resto del sector privado: la mediana salarial anual en estas empresas ronda los ¢11 millones, frente a unos ¢3,5 millones en el resto del tejido empresarial.








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Redacción EF

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