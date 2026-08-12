Era trabajador de una zona franca en Costa Rica y fui despedido: ¿cómo saber si debería emprender o buscar empleo en otra empresa?

Hasta hace poco, trabajar en una zona franca en Costa Rica era casi sinónimo de estabilidad y salarios que triplicaban la mediana del resto del sector privado: la mediana salarial anual en estas empresas ronda los ¢11 millones, frente a unos ¢3,5 millones en el resto del tejido empresarial.

Hoy, tras recortes en multinacionales como Intel, Qorvo, Viant o Amazon, miles de trabajadores han descubierto que ese “empleo más seguro del país” también puede evaporarse de un día para otro y los deja frente a una decisión clave: ¿volver a buscar trabajo en otra empresa o aprovechar el quiebre para intentar emprender?

Un modelo exitoso… pero vulnerable

Durante tres décadas, el régimen de zona franca multiplicó su empleo directo y se consolidó como uno de los pilares del crecimiento económico costarricense, con salarios formales que casi duplican el promedio nacional y una fuerte concentración de inversión extranjera.

Esa historia de éxito, sin embargo, convive con una vulnerabilidad estructural: las decisiones de las casas matrices en Estados Unidos, Europa o Asia pueden forzar ajustes de personal en Costa Rica por razones que van desde la automatización hasta cambios en la estrategia global, sin relación directa con el desempeño individual de los trabajadores locales.

En ese contexto, la pregunta “¿empleo o emprendimiento?” es algo más que un dilema personal: es una decisión de gestión de riesgo financiero y de carrera.

Estudios sobre emprendimiento en América Latina subrayan que lanzar un negocio puede ayudar a crear empleo y dinamizar el crecimiento, pero también advierten que el autoempleo improvisado, sin diseño ni financiamiento, tiende a reproducir trabajos informales y de baja calidad.

Para un extrabajador de zona franca, acostumbrado a estándares de formalidad, beneficios y capacitación continua, el reto es evitar que la salida de la multinacional derive en un salto hacia la precariedad.

Trabajador joven despedido (MAYA LAB/Shutterstock)

Primer eje: el colchón financiero

Las guías de bancos y firmas de servicios profesionales que analizan el emprendimiento después de un despido coinciden en un primer paso básico: hacer un “inventario financiero” antes de tomar decisiones estratégicas.

Esto implica sumar ahorros líquidos, cesantía, vacaciones no disfrutadas e ingresos potenciales, y compararlos con los gastos fijos del hogar para calcular cuántos meses de vida cubre ese colchón sin nuevo salario.

Si la reserva no llega a cubrir entre seis y doce meses de gastos esenciales, los especialistas tienden a recomendar que la prioridad sea estabilizar el ingreso recurriendo a un nuevo empleo, proyectos de consultoría o trabajo freelance, antes de comprometer capital significativo en un negocio propio.

Segundo eje: riesgo de carrera

La literatura de gestión de carrera, incluida Harvard Business Review, sugiere que las decisiones profesionales más costosas suelen tomarse sin explicitar los supuestos que las sostienen, ni someterlos a escenarios adversos.

Tras un despido en zona franca, esto se traduce en preguntas concretas: ¿qué se espera exactamente del emprendimiento (mayor ingreso, autonomía, flexibilidad)?, ¿qué se presupone sobre la capacidad real de recolocarse en otra multinacional o en otro sector? y ¿cómo podría afectar un fracaso empresarial la empleabilidad futura de la persona? HBR recomienda stress tests de carrera, es decir, imaginar cómo resistiría el plan si los plazos se alargan, si el mercado laboral se enfría o si el negocio tarda más en generar flujo de caja.

Tercer eje: estado emocional y narrativa personal

Los expertos en reinvención profesional insisten en que un despido es también un evento emocional, que puede desencadenar desde alivio hasta rabia o miedo, y que conviene procesar antes de tomar decisiones irreversibles.

En episodios recientes de Harvard Business Review, consultores de carrera recomiendan tomarse un periodo breve para “poner nombre” a lo vivido, separar el desempeño individual de las decisiones corporativas y registrar las habilidades y logros obtenidos en la empresa anterior.

Esa pausa ayuda a que la pregunta sobre emprender o buscar empleo se responda desde la estrategia y no solo desde la necesidad de reafirmación tras el golpe.

Cuarto eje: empleabilidad real

Más allá del impacto emocional, el mercado laboral costarricense sigue ofreciendo vacantes en zonas francas y sectores adyacentes, aunque con mayor selectividad y presión por habilidades digitales y bilingüismo.

Portales de empleo y análisis sobre el sector apuntan a una recomposición de la demanda, con nuevas posiciones en manufactura médica, centros de servicios compartidos y logística, mientras otras áreas se ajustan por automatización y cambios de procesos.

Para un trabajador despedido, actualizar el currículum con logros medibles, reactivar redes de contactos y explorar no solo “la misma empresa” sino sectores vecinos (proveedores, servicios empresariales, formación) se vuelve clave para medir su verdadera capacidad de recolocación.

Cuando la balanza se inclina hacia el empleo

Con base en las recomendaciones de entidades financieras y consultores de carrera, la balanza suele inclinarse hacia la búsqueda de empleo cuando confluyen tres condiciones: un colchón financiero limitado, responsabilidades familiares o de deuda que requieren ingresos estables, y ausencia de una idea de negocio concreta y validada.

En estos casos, el emprendimiento como reacción inmediata al despido corre el riesgo de convertirse en un subempleo informal con ingresos volátiles, mientras la persona pierde tiempo valioso para reinsertarse en posiciones que sí aprovechan sus habilidades técnicas y experiencia en entornos de alta productividad.

Del otro lado, priorizar el emprendimiento puede ser razonable cuando la persona cuenta con una reserva amplia, tiene baja carga de obligaciones financieras inmediatas y dispone de una propuesta de valor clara para un segmento de clientes identificable.

La recomendación más repetida en guías de emprendimiento postdespido es empezar por lo conocido: servicios profesionales, capacitación, soporte especializado o soluciones digitales alineadas con la experiencia previa en la zona franca, que permitan facturar sin grandes inversiones iniciales.

En muchos casos, el propio ecosistema de multinacionales, proveedores y consultoras que rodea las zonas francas puede convertirse en la primera base de clientes para proyectos de consultoría, entrenamiento o desarrollo de soluciones específicas.

El riesgo del emprendimiento como “plan B” improvisado

Informes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre emprendimiento en la región advierten que buena parte de los nuevos negocios surgen como respuesta defensiva al desempleo, con poca planificación, escaso acceso a crédito y sin aspiraciones de crecimiento más allá de la supervivencia.

Ese patrón, lejos de funcionar como escalón de movilidad social, puede atrapar a los fundadores en trayectorias de baja productividad y alta informalidad. Para un extrabajador de zona franca, que ya ha experimentado estándares de organización, procesos y formación, replicar un modelo de autoempleo improvisado puede significar un retroceso profesional.

Por ello, muchos expertos proponen enfoques híbridos tras un despido: estabilizar primero la situación mediante empleo (aunque sea temporal), proyectos freelance o consultorías, y en paralelo probar la idea de negocio en formato piloto, con pocos clientes y baja inversión.

La lógica es tratar el emprendimiento como un experimento controlado, más que como un salto al vacío: definir un servicio mínimo viable, asignarle un presupuesto acotado, establecer metas de ingresos realistas para los primeros seis a doce meses y decidir, con datos, si vale la pena escalarlo o mantenerlo como fuente secundaria de ingreso.

Un marco práctico para decidir

Visto desde Costa Rica, y en particular desde el universo de las zonas francas, la decisión no admite recetas universales, pero sí puede apoyarse en un marco ordenado: primero, calcular cuántos meses de vida cubre el colchón actual; segundo, estimar la probabilidad de recolocarse en otro empleo formal con las habilidades y contactos disponibles; tercero, describir con precisión la idea de negocio (cliente objetivo, problema que resuelve, diferencia frente a competidores, plazo estimado para generar ingresos).

Las respuestas, más que el temperamento, terminan definiendo si conviene priorizar el retorno a la empresa, apostar por construir una firma propia o combinar ambas rutas en distintos momentos del proceso.

En un entorno donde las zonas francas siguen siendo un motor de empleo pero ya no garantizan carreras lineales, la elección entre emprender o buscar empleo se ha convertido en uno de los dilemas más importantes —y menos visibles— de la nueva clase trabajadora costarricense.