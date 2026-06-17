Negocios

¿Es Arby’s realmente comida rápida en Costa Rica? Analizamos la estrategia de la marca en el mercado local

Con ticket más alto y tiempos de preparación distintos, Arby’s no encaja del todo en la lógica de “precio y rapidez” que domina el fast food. La marca cierra y reubica locales mientras redefine en qué segmento quiere competir

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Por Brandon Flores

Arby’s aterrizó en Costa Rica en 2022 con una propuesta distinta dentro del universo de la comida rápida: sándwiches de roast beef, carnes frías y un menú menos centrado en hamburguesas. A diferencia de otras cadenas internacionales que han protagonizado aperturas aceleradas, su expansión ha sido discreta y todavía está lejos de la presencia masiva que tienen competidores consolidados del segmento fast food e incluso marcas más masivas “hermanas” del grupo como Popeyes o Domino’s.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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