¿Es cliente de PriceSmart? Cadena anuncia que hará un cobro adicional para este tipo de compras

La cadena de supermercados con membresía PriceSmart anunció que empezará a cobrar comisión a sus clientes que compren en línea, cuando el monto de la facturación sea menor a ȼ19.500. La información la compartió la cadena por medio de un correo enviado a sus socios.
El pasado 28 de agosto, la empresa envió un correo indicando que el ajuste se haría en octubre, pero un día después, corrigió la fecha y definió septiembre como el mes de inicio del cobro adicional.
A partir del 1.° de septiembre, PriceSmart hará un cargo adicional de ¢2.260 cuando la factura del pedido sea menor a los ¢19.500 en el sitio web o la app del supermercado. En caso de que sean iguales o superiores a esa cantidad, no habrá recargos.
“El cargo por servicio para compras en línea nos ayuda a gestionar de manera sostenible cada pedido, asegurando que podamos seguir ofreciendo excelentes productos, opciones de servicio de entrega y soporte oportuno (...) Este cambio nos permite seguir ofreciendo los productos y servicios de la más alta calidad a los precios más bajos posibles, mientras continuamos mejorando la experiencia digital del socio”, detalló la empresa en el correo.
En caso de que los usuarios tengan alguna duda sobre este y otro tema, pueden escribir al correo electrónico: servicioalsociocostarica@pricesmart.com. Igualmente, la cadena indicó que cualquier cargo aplicado a los usuarios se detallará en la factura al finalizar la compra.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.