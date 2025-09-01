Negocios

¿Es cliente de PriceSmart? Cadena anuncia que hará un cobro adicional para este tipo de compras

Conozca cuánto es el monto que se cobrará a partir de este mes

Por Brandon Flores

La cadena de supermercados con membresía PriceSmart anunció que empezará a cobrar comisión a sus clientes que compren en línea, cuando el monto de la facturación sea menor a ȼ19.500. La información la compartió la cadena por medio de un correo enviado a sus socios.








