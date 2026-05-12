Estas son las empresas que mejor atraen y fidelizan talento en Iberoamérica, según Merco: ¿cuáles operan en Costa Rica?

La capacidad de una empresa para atraer trabajadores y mantenerlos dentro de su organización se convirtió en uno de los indicadores más observados por el sector corporativo en Iberoamérica.

Eso fue precisamente lo que evaluó la primera edición de Merco Talento Iberoamérica, un ranking que midió cuáles compañías poseen mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en la región.

La medición reunió a empresas de tecnología, alimentos, banca, manufactura, minoristas (retail), farmacéutica y entretenimiento, a partir de una metodología que incluyó encuestas a trabajadores, universitarios, expertos en recursos humanos y población general.

Merco explicó que el estudio se construyó con más de 327.000 encuestas, además de análisis de reputación digital y evaluación corporativa aplicada a 636 empresas iberoamericanas.

La organización afirmó que la clasificación identifica a “las empresas que mejor atraen y fidelizan talento de Iberoamérica”.

Más allá de la posición en el ranking, una parte importante de estas compañías mantiene operaciones físicas y corporativas en Costa Rica mediante plantas de manufactura, oficinas regionales, supermercados, centros de servicios, operaciones logísticas o infraestructura empresarial propia.

Varias multinacionales del ranking utilizan Costa Rica como sede de operaciones y servicios regionales. (Nicole Pérez/Nicole Pérez)

Nestlé encabeza el índice Merco Talento Iberoamérica y mantiene operaciones corporativas en Costa Rica mediante oficinas ubicadas en Heredia. La multinacional suiza de alimentos y bebidas comercializa marcas de café, lácteos, nutrición y alimentos procesados en el país y forma parte de las empresas con presencia regional en Centroamérica.

Coca-Cola figura en el segundo lugar de la clasificación y posee una de las operaciones industriales más visibles del país mediante Coca-Cola Femsa. La compañía cuenta con plantas de producción y centros de distribución en Costa Rica y recientemente anunció inversiones millonarias para ampliar su capacidad operativa en Calle Blancos.

Microsoft opera en Costa Rica desde hace más de 30 años y mantiene oficinas regionales orientadas a servicios corporativos, soporte técnico y operaciones comerciales para distintos mercados latinoamericanos. La empresa tecnológica instaló en el país equipos vinculados con inteligencia artificial, atención empresarial y soluciones digitales.

Amazon mantiene en Costa Rica una de sus operaciones regionales de servicios corporativos más grandes en Centroamérica. La multinacional tecnológica desarrolla funciones de soporte, análisis de datos, finanzas, recursos humanos y atención para clientes internacionales desde oficinas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM).

IBM también posee presencia corporativa en el país mediante centros de servicios tecnológicos y operaciones empresariales orientadas a clientes internacionales. La compañía forma parte del ecosistema de multinacionales tecnológicas instaladas en Costa Rica desde hace varios años.

Accenture opera en Costa Rica mediante servicios de consultoría, tecnología y transformación digital. La firma internacional mantiene equipos vinculados con análisis empresarial, ingeniería y soporte corporativo para mercados regionales.

Grupo Bimbo mantiene operaciones productivas y comerciales en Costa Rica mediante plantas y distribución de productos alimenticios. La empresa mexicana aparece dentro de las compañías mejor valoradas para atraer talento en Iberoamérica.

Walmart posee una de las redes comerciales más grandes del país mediante supermercados, centros logísticos y operaciones administrativas. La corporación estadounidense opera formatos como Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí en Costa Rica.

Pfizer mantiene operaciones corporativas y comerciales en Costa Rica vinculadas con el sector farmacéutico y de salud. La multinacional figura entre las compañías líderes de su industria dentro del índice Merco.

Holcim cuenta con presencia industrial en Costa Rica mediante plantas y operaciones relacionadas con cemento y materiales de construcción. La empresa suiza aparece como líder del sector cementero dentro de la clasificación iberoamericana.

Kimberly-Clark opera en Costa Rica mediante instalaciones productivas y comerciales asociadas con productos de higiene y consumo masivo. La multinacional mantiene presencia histórica en el país a través de manufactura y distribución.

McDonald’s desarrolla operaciones físicas en Costa Rica mediante restaurantes administrados por Arcos Dorados, empresa que maneja la franquicia de la marca en América Latina. La cadena de comida rápida también aparece entre las líderes del sector.

Unilever mantiene operaciones comerciales y administrativas en Costa Rica para la distribución de productos de cuidado personal, limpieza y alimentos procesados.

Davivienda conserva presencia física en Costa Rica mediante sucursales bancarias y operaciones financieras propias, luego de adquirir las operaciones que anteriormente pertenecían a Scotiabank.

Deloitte opera en Costa Rica mediante oficinas de auditoría, consultoría y servicios empresariales para clientes nacionales e internacionales.

Siemens posee operaciones corporativas y tecnológicas en Costa Rica vinculadas con infraestructura, automatización y soluciones industriales.

Grupo Nutresa mantiene presencia empresarial en Costa Rica mediante compañías del sector alimentario y distribución regional de productos de consumo masivo.

Bayer desarrolla operaciones en Costa Rica relacionadas con salud, farmacéutica y ciencias agrícolas, sectores donde la multinacional alemana mantiene presencia regional.

Colgate-Palmolive mantiene presencia corporativa y comercial en Costa Rica mediante productos de higiene personal y cuidado del hogar.

Johnson & Johnson también figura entre las empresas del índice con operaciones relacionadas con dispositivos médicos, salud y productos farmacéuticos en Costa Rica.

En varios casos, las operaciones instaladas en Costa Rica funcionan como centros regionales para América Latina y brindan servicios corporativos, tecnológicos, financieros o administrativos.

Empresas tecnológicas y de servicios compartidos también concentran miles de empleos en áreas como ingeniería, soporte técnico, análisis de datos, finanzas y operaciones digitales.

Algunas multinacionales del ranking mantienen centros de servicios, supermercados y oficinas regionales en el país.

Otras compañías del listado sí tienen presencia comercial en Costa Rica, pero mediante distribuidores, franquicias, licencias o representación local, sin evidencia pública reciente de una operación corporativa directa.

Ese escenario incluye marcas de consumo masivo, automotrices, plataformas digitales y firmas tecnológicas cuyos productos o servicios se comercializan ampliamente en el país, aunque sin sedes corporativas robustas visibles.

El ranking también reconoció a las compañías líderes por sector. Entre ellas destacan empresas de alimentos, tecnología, telecomunicaciones, entretenimiento, retail y farmacéutica.

Merco indicó que la metodología del estudio fue revisada de manera independiente por KPMG, aunque la firma auditora no participa en la clasificación final.

Desde el año 2000, Merco desarrolla mediciones sobre reputación corporativa, sostenibilidad, liderazgo y talento en distintos países de Iberoamérica, incluido Costa Rica.