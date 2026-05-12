Negocios

Estas son las empresas que mejor atraen y fidelizan talento en Iberoamérica, según Merco: ¿cuáles operan en Costa Rica?

La edición de Merco Talento Iberoamérica destacó a decenas de multinacionales. Conozca cuáles de estas líderes en atracción de personal mantienen operaciones en el país.

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Por Mathew Chaves

La capacidad de una empresa para atraer trabajadores y mantenerlos dentro de su organización se convirtió en uno de los indicadores más observados por el sector corporativo en Iberoamérica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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