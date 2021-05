Pequeñas y medianas empresas: necesitan reducir drásticamente sus costos de alquiler y operativos (electricidad, Internet, limpieza, seguridad…) a la vez que requieren un punto central para la productividad de su equipo, salas y un ambiente adecuado para tareas puntuales, como atender a sus clientes o reunirse con proveedores.

Profesionales independientes: buscan mantener su oficina, su consultorio, su despacho, su sala de atención, aun cuando solo lo ocuparán con sus clientes unas cuantas horas al día o a la semana, es decir, sin asumir un alquiler permanente.

Los capacitadores, sean individuos independientes o empresas de capacitación, necesitan todavía un punto común para reunir al docente con sus alumnos a hacer lo que no se puede, o no es ideal, en línea.

El docente necesita transmitir sus cursos, ya sea en vivo o grabados, desde un ambiente visualmente atractivo, con un buen sonido y aprovechando herramientas tecnológicas.

Teletrabajadores: requieren un “tercer punto”, que no es la oficina, a la cual muchos no quieren volver, pero tampoco es la casa, de la que necesitan salir para recuperar el equilibrio vida - trabajo.