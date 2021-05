- No es obligatorio para el patrono otorgar un permiso.

- No es obligatorio para el patrono otorgar vacaciones cuando el empleado las solicite, sino que conforme el artículo 155 del Código de Trabajo, el patrono prioriza que no se altere la buena marcha de la empresa.

- No es obligatorio adelantar o autorizar períodos de vacaciones que el empleado aún no ha adquirido.

- Siendo que los viajes al exterior estarían concentrados en los Estados Unidos, la Visa B1 no cubre o permite que una persona labore en dicho país (el ámbito de esta visa se refiere generalmente a actividades como reuniones de negocios, conferencias o capacitaciones, y no contempla a los actualmente llamados “nómadas digitales”).