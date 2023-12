Estos son 12 hoteles todo incluido de Costa Rica: ¿Dónde están ubicados y cuánto cuesta hospedarse?

Cuando se planean las vacaciones, es común pensar que la opción ideal es hospedarse en un hotel todo incluido. Este tipo de hoteles son ideales para familias o parejas que no se quieren preocupar por ningún detalle durante su estadía, ya que la tarifa cubre la mayoría de los servicios.

Además de la alimentación, un hotel de esta categoría ofrece amenidades como shows de entretenimiento, servicio a la habitación 24/7, minibar en el cuarto, actividades recreativas y deportivas, entre otras.

LEA MÁS: ¿Es más barato para los ticos vacacionar en Cancún, Cartagena o Punta Cana que en Costa Rica? Hicimos los cálculos

Para los vacacionistas ya no solo es importante la ubicación de la propiedad, ya que hoy buscan otros elementos diferenciadores, como servicio al cliente, bienestar, variedad de opciones alimenticias, entre otros valores agregados. Los gustos de los viajeros han cambiado considerablemente durante la pandemia, así como sus expectativas de los hoteles.

La mayoría de hoteles todo incluido son propiedades en la playa, lo que permite ofrecer distintas actividades al aire libre para los huéspedes. (JOHN DURAN)

En el país, la oferta de estadías todo incluido no es muy amplia, pero en El Financiero repasamos las tarifas de hospedaje en 12 hoteles de este tipo que constantemente se mencionan en plataformas de viajes como Booking o Tripadvisor. La mayoría son de playa y están concentrados en Puntarenas y Guanacaste.

Incluso algunas de estas propiedades fueron reconocidas y recomendadas por la revista especializada Travel & Leisure.

Para este artículo se cotizó una habitación para dos personas el fin de semana del 26 al 28 de enero de 2024 en la mayoría de los casos, a través del sitio web de cada hotel. Estos fueron los resultados.

Las búsquedas en su mayoría arrojaron hospedajes en suites y en habitaciones de rango superior, debido a la elevada ocupación que se reporta porque estamos en temporada alta de turismo. Algunos precios también incluyen la posibilidad de hospedar niños (máximo dos).

Asimismo, de la lista anterior, el Azura Resort y Secrets Papagayo son exclusivos para adultos, según consta en su sitio web.

Para cada caso, la recomendación principal es llamar al hotel de interés con antelación a la reserva, para consultar los detalles de la estadía, si tienen precios especiales u otras ofertas en la fecha prevista.

De igual forma, es vital que los interesados estén al tanto de las políticas de cancelación o reembolso que tiene cada propiedad, en caso de que no puedan cumplir con la reserva pactada.

LEA MÁS: Estos son los 62 hoteles categoría cinco estrellas de Costa Rica, según el ICT

“El todo incluido ofrece conveniencia al viajero, quien puede dedicar su estadía a disfrutar sin preocupaciones, dado que la alimentación, el entretenimiento y el uso de las áreas comunes son parte de la tarifa, no hay que destinar un presupuesto adicional para estos rubros una vez llega al hotel”, destacó Hernán Binaghi, gerente general de The Westin Reserva Conchal.

Binaghi añadió que registran un aumento de clientes tanto nacionales como el extranjero, principalmente de Estados Unidos.

Esta propiedad destaca como el primer todo incluido Carbono Positivo de Latinoamérica, debido a sus políticas de sostenibilidad.

Normalmente en la llamada temporada baja, entre mayo y octubre, es cuando más posibilidades de encontrar mejores precios por los descuentos que realizan los hoteles para que no merme la visitación. No obstante, después de la pandemia, el apetito por viajar aumentó considerablemente, lo cual provoca que la estacionalidad no esté tan marcada y haya una alta ocupación prácticamente todo el año.

Después de la pandemia, el gusto del viajero ha cambiado con respecto a las estadías y ahora valora más la experiencia. Foto: Cortesía.

“Independientemente de la temporada, tanto en el Riu Guanacaste como en el Riu Palace Costa Rica solemos contar siempre con ocupaciones bastante altas. Aun así, en ocasiones para estas temporadas incrementamos nuestra plantilla entre un 10% y 15%, la cual es casi es casi 100% guanacasteca, por lo que la atención y servicio para los huéspedes les es y será siempre muy próximo”, indicó Marc Miralles gerente de Comunicaciones para América de Hoteles Riu.

Otras opciones

Algunas propiedades no tienen una naturaleza de paquetes completos pero en un esfuerzo por adaptarse y no quedarse atrás, han adaptado su oferta con opciones que incluyen alimentación total y bebidas para sus huéspedes ya que si bien hay huéspedes que prefieren un trato más personalizado, la tendencia del todo incluido gana terreno entre los viajeros cada vez más rápido.

Por otra parte, muchos vacacionistas quieren disfrutar de las ventajas de un todo incluido pero sin destinar tanto presupuesto o bien el tiempo disponible para la estancia es menor.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta una noche en los 10 mejores hoteles del mundo? Precios inician desde los $734

“En hotel Villa Lapas ofrecemos una estancia tranquila con tres tiempos de comida y café con bocadillos todos incluido ( también bebidas alcohólicas) la opción es ideal y tener una vacaciones tranquilas y libre de preocupaciones, recibiendo un servicio excepcional durante su estancia”, comentó Elizabeth Rojas, gerente de mercadeo Enjoy Hotels.

Los precios del paquete (desayuno, almuerzo, cena, bebidas y snacks) en esta propiedad del 26 al 28 de enero para cuatro personas van desde los $576.

Por su parte, Montaña de Fuego, en La Fortuna de San Carlos, tiene disponible el paquete todo incluido premium, el cual está compuesto por tres tiempos de alimentación más snacks y bebidas, minibar, servicio a la habitación, una actividad de aventura a elegir y otras amenidades desde $242 por persona por noche hasta $337. La tarifa varía según el tipo de habitación.

El 2023 del sector hotelero

El 2023 fue un año que si bien dejó una alta cifra de visitación turística (se habla de que llegarán más de 2,5 millones de turistas al cierre del año), para el sector hotelero no ha sido tan sencillo. Según Flora Ayub, directora de la Cámara de Hoteles, muchos de esos viajeros optan por hospedajes no tradicionales, por lo que la ocupación hotelera no ha sido plena.

LEA MÁS: Conozca cuáles son los 50 mejores hoteles del mundo en 2023

“Otro tema que preocupa al sector hotelero es el diferencial cambiario, con un tipo de cambio bajo con niveles no vistos desde 2014; mientras que los costos en bienes y servicios necesarios para la operación han subido. Las tasas de interés también han afectado al sector, ya que durante la pandemia muchos propietarios tuvieron que pedir préstamos o renegociar los que tenían”, dijo Ayub.

Para esta temporada alta, los empresarios esperan una ocupación entre el 70% y el 100%, siendo los sitios de playa los más apetecidos por los viajeros en esta época.