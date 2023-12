¿Es realmente más barato para los ticos vacacionar en Cancún, Cartagena o Punta Cana que en Costa Rica?

Casi siempre que un familiar, amigo o conocido viaja a playas en destinos como México, Colombia, Panamá o República Dominicana es común escuchar que esos paseos les resultaron experiencias mucho más baratas que pagar un paseo similar en Costa Rica.

¿Son este tipo de afirmaciones ciertas? Aunque en la comparación influyen muchos factores, EF revisó los costos de los vuelos y del hospedaje como punto de partida.

¿Cuánto cuesta viajar a estos destinos?

Revisemos los costos aproximados de viajar a cuatro destinos: Cancún (en México), Cartagena (en Colombia), Bocas del Toro (en Panamá) y Punta Cana (en República Dominicana).

Usamos como referencia viajes de una semana, del 22 al 28 de enero del 2024.

Para buscar los precios de los tiquetes aéreos, empleamos la base de datos del sitio Kayac.com; mientras que para revisar los montos por hospedaje utilizamos la plataforma de Booking.com.

Los precios de los vuelos de ida y vuelta para viajar a Cancún en la semana del 22 al 28 de enero oscilan entre los ¢140.000 y los ¢350.000, por persona.

La diferencia entre los costos de los vuelos radica en si se está hay deseos de hacer escalas en Ciudad de México o Guatemala, las cuales amplían los tiempos de vuelo hasta las seis horas. En caso contrario, los vuelos ofrecidos por empresas como Volaris tardan un máximo de dos horas.

En cuanto a los hospedajes, los precios por una habitación para dos personas en un hotel todo incluido puntuado con calificaciones de “7/10″ o más parten de los $1.437 para las seis noches y llegan hasta los $6.472 (de ¢775.980 a ¢3,5 millones).

En el caso de Cartagena, los precios para los vuelos en las mismas fechas oscilan entre los ¢100.000 y los ¢360.000.

Nuevamente, la diferencia radica en si quiere o no se quiere tomar vuelos con escalas. No obstante, la mayoría de las opciones no supera las seis horas de viaje totales.

En cuanto al hotel todo incluido, una habitación para dos personas se puede encontrar en precios que van desde los $1.217 hasta los $3.243 (de ¢657.180 a ¢1,8 millones).

Los precios bajan cuando hablamos de Bocas del Toro.

El precio de tiquetes aéreos varía entre los ¢179.000 y los ¢422.000. En este caso, readecuamos las fechas del 18 al 25 de enero, para contar con una mayor disponibilidad de vuelos.

Algunas de las opciones más baratas, incluso, son conexiones directas de apenas una hora y cinco minutos.

En materia de hospedaje, el precio en un hotel todo incluido para dos personas solo se encontró una opción de $2.793 (¢1,5 millones), en Booking; sin embargo, también hay opciones de hoteles con calificaciones de “7/10″ o más sin alimentación añadida con precios de solo $240 (¢130.000) en adelante.

Por último, los vuelos a Punta Cana para dos personas parten de los ¢200.000 y van hasta los ¢270.000 en las fechas originales.

Todas las opciones implican una escala y la diferencia más importante entre las opciones más baratas y las más caras se explica por la duración de las mismas. Las escalas más chicas son de seis horas, mientras que las más largas de hasta 12 horas.

En materia de hoteles, las opciones todo incluido ofrecen precios que van desde los $1.500 hasta los $14.175 por dos personas para las seis noches (de ¢810.000 a ¢7,6 millones).

¿Es más barato que Costa Rica?

Si usamos los datos más bajos disponibles para cada destino, podríamos decir que dos personas pueden viajar juntas a un hotel todo incluido a los siguientes precios:

A Cancún, por ¢1,1 millones.

A Cartagena, por ¢875.000.

A Bocas del Toro, por ¢488.000 (más gastos de alimentación).

(más gastos de alimentación). A Punta Cana, por ¢1,2 millones.

Todas estas estimaciones no toman en cuenta otros posibles gastos adicionales por desplazamientos fuera del hotel, eventos a los que se quiera asistir o similares.

Ahora bien, ¿cuánto cuesta pagar para hospedarse en un hotel todo incluido en Costa Rica por seis noches en el mismo período de este estudio?

Si se revisa la oferta en Booking, siguiendo los mismos parámetros de hoteles con calificaciones de “7/10″ o más, los precios parten de los $1.639 y van hasta los $7.970 en Guanacaste (de ¢885.000 a ¢4,3 millones).

Otros hoteles todo incluido en el Caribe y en Puntarenas aparecían como completamente reservados para las fechas consultadas, por lo que no fue posible comparar sus precios.

Entre los ocho hoteles “todo incluido” en la provincia guanacasteca con oferta para la semana del 22 al 28 de enero, destacaban los siguientes y con estos precios para dos personas:

Villas Sol Beach, con precios disponibles desde los $1.639.

con precios disponibles desde los $1.639. Occidental Tamarindo , con precios disponibles desde los $2.249.

, con precios disponibles desde los $2.249. Riu Guanacaste , con precios disponibles desde los $2.446.

, con precios disponibles desde los $2.446. CC Beach Front Papagayo , con precios disponibles desde los 3.492.

, con precios disponibles desde los 3.492. Dreams Las Mareas , con precios disponibles desde los $6.129.

, con precios disponibles desde los $6.129. W Costa Rica Resort , con precios disponibles desde los $6.674.

, con precios disponibles desde los $6.674. Planet Hollywood Costa Rica , con precios disponibles desde los $7.800.

, con precios disponibles desde los $7.800. Andaz Costa Rica Resort, con precios disponibles desde los 7.970.

Estos montos explican la percepción de cientos de turistas costarricenses. Si se comparan estas cifras con las antes mencionadas, la diferencia puede ser poca o nula, dependiendo de cuál hotel se escoja para descansar.

Además, los precios de estos hospedajes, tanto a nivel internacional como nacional, disminuyen si se deja la alimentación por fuera, así que esta sería otra forma de jugar con la variable precio para elegir el destino para vacacionar.