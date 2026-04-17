Estos son los 10 carros más baratos disponibles en la Expomóvil 2026

La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal. El evento, ideal para los amantes de los motores, está abierto desde el jueves 16 hasta el domingo 26 de abril y se caracteriza por tener en un solo lugar a la mayoría de empresas que ofrecen los últimos modelos de vehículos disponibles en el país.

En esta edición, habrá más de 350 modelos distintos de carros, tanto eléctricos, como de combustión e híbridos. También estarán presentes marcas de motocicletas, cuadraciclos y motos de agua, así como ventas de accesorios, incluyendo llantas, lubricantes, dispositivos de seguridad, ceras y servicios de spa automotriz.

Si usted está buscando adquirir un vehículo nuevo, hay opciones que inician en los $13.990 en adelante. Se trata del Suzuki Alto K10, un hatchback compacto pensado para ciudad, de dimensiones reducidas, bajo consumo de combustible y un interior simple pero funcional, ideal para quienes priorizan economía y facilidad de parqueo.

Le presentamos el listado de los diez carros con menor precio en la feria.

En conjunto, estos diez modelos de menor precio en la Expomóvil 2026 tienen un denominador común: son vehículos predominantemente compactos, urbanos y eficientes, con presencia creciente de alternativas eléctricas e híbridas dentro de los rangos de entrada. La mayoría están dirigidos a conductores que buscan reducir el impacto en su presupuesto —ya sea por consumo de combustible, mantenimiento o financiamiento—, sin renunciar a contar con un vehículo nuevo de agencia y con garantía.

De esta manera, la feria no solo exhibe el abanico de opciones de lujo o alta gama, sino que también se convierte en una vitrina clave para democratizar el acceso al carro nuevo entre los segmentos de ingreso medio que buscan su primer vehículo o un segundo auto más económico para la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de un horario extendido de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. El costo de la entrada es de ₡3.500 y se puede comprar de manera virtual en www.expomovilcr.com, lo que facilita la compra desde cualquier lugar y permite ingresar directamente sin filas ni atrasos. Niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan. El parqueo, administrado por Pedregal, tiene un valor de ₡4.000.

16/04/2026 Belén. Este jueves empezó Expomóvil 2026, en el Centro de Eventos Pedregal. Este evento reune a más de 350 modelos de vehículos, incluyendo eléctricos e híbridos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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