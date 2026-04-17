Negocios

Estos son los 10 carros más baratos disponibles en la Expomóvil 2026

La feria más importante del sector se extenderá hasta el 26 de abril

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Por Brandon Flores

La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal. El evento, ideal para los amantes de los motores, está abierto desde el jueves 16 hasta el domingo 26 de abril y se caracteriza por tener en un solo lugar a la mayoría de empresas que ofrecen los últimos modelos de vehículos disponibles en el país.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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