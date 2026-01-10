Negocios

Estos son los cortes de luz programados por la CNFL para la semana del 12 al 16 de enero en San José, Heredia y Alajuela

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz realizará una serie de suspensiones programadas por trabajos de mantenimiento, extensión de líneas y relocalización de postería en diversos cantones

Por Mathew Chaves

La red eléctrica en varios puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) experimentará interrupciones temporales durante la próxima semana. Estas suspensiones responden a la necesidad de ejecutar obras de mejora, construcción y mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución.








