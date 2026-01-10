Estos son los cortes de luz programados por la CNFL para la semana del 12 al 16 de enero en San José, Heredia y Alajuela

La red eléctrica en varios puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) experimentará interrupciones temporales durante la próxima semana. Estas suspensiones responden a la necesidad de ejecutar obras de mejora, construcción y mantenimiento preventivo en la infraestructura de distribución.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) coordina estas labores para intentar la estabilidad del suministro a largo plazo. Los trabajos incluyen desde el mantenimiento hasta la construcción de obras para proyectos empresariales.

La CNFL tiene suspensiones programadas del servicio eléctrico para la semana del 12 al 18 de enero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Es importante que los usuarios de los sectores afectados tomen las previsiones necesarias, especialmente en hogares con teletrabajo o comercios que dependen estrictamente del fluido eléctrico.

A continuación le detallamos el cronograma de cortes para los próximos días.

Cronograma de suspensiones por sector

Martes 13 de enero

Alajuela, Guácima (Parcial): De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. por extensión de línea para red compacta. Afectará del Liceo de Guácima 150 metros al noroeste, incluyendo el liceo, casas y eventos Luna Verde.

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. por extensión de línea para red compacta. Afectará del Liceo de Guácima 150 metros al noroeste, incluyendo el liceo, casas y eventos Luna Verde. Heredia, Santa Bárbara, Jesús (Parcial): De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por extensión de líneas trifásicas. El sector comprende el frente de la planta Pipasa Birrí, afectando casas y comercios como Ragua, Expo Flora y Pianos.

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por extensión de líneas trifásicas. El sector comprende el frente de la planta Pipasa Birrí, afectando casas y comercios como Ragua, Expo Flora y Pianos. San José, Montes de Oca, San Pedro (Parcial): De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. por extensión de líneas. Comprende de Electro San Pedro 320 metros este sobre carretera Interamericana Sur hasta Yamuni, afectando a Hipermascotas, Empanadas Rey y Universal de Alimentos.

Miércoles 14 de enero

San José, Mata Redonda (Parcial): De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por relocalización de postería. El trabajo se realizará frente a condominios Ibiza, afectando también a casas, Centro Comercial Sabana Sur, Dental Works, Telecable y Radifax.

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por relocalización de postería. El trabajo se realizará frente a condominios Ibiza, afectando también a casas, Centro Comercial Sabana Sur, Dental Works, Telecable y Radifax. San José, La Uruca (Parcial): De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por mantenimiento preventivo. Abarca desde la entrada de la Carpio (Taller y Llantera el Viejo) 1,7 km al oeste hasta la subestación del ICE, afectando Ebais, escuelas, casas y clínicas de la zona.

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. por mantenimiento preventivo. Abarca desde la entrada de la Carpio (Taller y Llantera el Viejo) 1,7 km al oeste hasta la subestación del ICE, afectando Ebais, escuelas, casas y clínicas de la zona. San José, Curridabat (Parcial): De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. por transición aéreo-subterránea. Sector de TLA Logistics 100 metros norte sobre Calle 61 hasta Clorox Company, incluyendo Grupo Plaza Termini y Almacenadora S.A..

Jueves 15 de enero

Heredia, Ulloa (Parcial): De 8:00 a. m. a 2:00 p. m. por mantenimiento preventivo. Comprende desde las cercanías del Motel El Dorado 450 metros al norte hasta la urbanización El Rosario, afectando a Astek, Importadora El Excelente y Cecudi Flores.

De 8:00 a. m. a 2:00 p. m. por mantenimiento preventivo. Comprende desde las cercanías del Motel El Dorado 450 metros al norte hasta la urbanización El Rosario, afectando a Astek, Importadora El Excelente y Cecudi Flores. San José, Pavas (Parcial): De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. por cambio de líneas secundarias. El sector afectado se ubica 250 metros norte del Banco Nacional, incluyendo casas, Panadería Pan de Bono, Arepas Pues y Ceragem.

De 8:00 a. m. a 3:00 p. m. por cambio de líneas secundarias. El sector afectado se ubica 250 metros norte del Banco Nacional, incluyendo casas, Panadería Pan de Bono, Arepas Pues y Ceragem. San José, Montes de Oca, San Pedro (Parcial): De 7:30 a. m. a 5:00 p. m. por proyectos empresariales de extensión de líneas. Afectará del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) 425 metros sur sobre Calle 71 hasta Muñoz & Nanne, impactando parcialmente la diagonal 5 y la Avenida 3.

Viernes 16 de enero

San José, Desamparados, San Juan de Dios (Parcial): De 8:00 a. m. a 3:30 p. m. por mantenimiento preventivo. Comprende Calle San Juan, del Bar Melis hacia el sur, pasando la plaza de deportes hasta la Tienda de Mi Imaginación, y del parque Las Piedras hacia el Río Cañas.

La CNFL advierte que “los usuarios del servicio eléctrico ubicados en las zonas cercanas al sector afectado, podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía” durante el periodo de las obras.

Se recomienda desconectar equipos sensibles para evitar daños por las fluctuaciones de voltaje al restablecerse el servicio.