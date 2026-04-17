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Expomóvil 2026: ¿De qué países vienen los vehículos disponibles?

La Expomóvil 2026 arranca en Pedregal con 79 fabricantes de 13 países. Vea cuáles dominan la oferta automotriz

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Por Marcia Solano Miller

La Expomóvil 2026 abrió sus puertas este jueves 16 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. Más allá de la oferta comercial, la feria también permite observar cómo se configura el mercado automotor en el país a partir del origen de las marcas presentes.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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