Expomóvil 2026: ¿De qué países vienen los vehículos disponibles?

La Expomóvil 2026 abrió sus puertas este jueves 16 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. Más allá de la oferta comercial, la feria también permite observar cómo se configura el mercado automotor en el país a partir del origen de las marcas presentes.

En esta edición, el listado completo incluye 79 fabricantes distribuidos en 13 países, lo que da cuenta de una participación amplia y diversa en términos geográficos.

Esta composición no solo permite observar la variedad disponible para los consumidores, sino también qué regiones tienen mayor representación dentro del evento.

A continuación, le detallamos.

China concentra la mayor cantidad

Al desglosar el origen de los fabricantes, destaca la participación de China, que agrupa 41 de las 79 marcas presentes en la Expomóvil 2026. Es decir, el 52%.

Dentro de este grupo se encuentran fabricantes como BYD, Chery, Geely, GAC Aion, Jetour, Omoda, Xpeng, BAIC, Foton, DFSK y Wuling, entre otros, que abarcan distintos segmentos del mercado, desde vehículos para usos particulares hasta opciones con fines comerciales y eléctricos.

A esta presencia se suman otros países asiáticos con participación relevante. Japón reúne marcas como Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Isuzu y Fuso, mientras Corea del Sur está representada por Hyundai, Kia y SsangYong (KGM).

Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), organizadora del evento, confirmó en una entrevista con El Financiero el jueves 16 de abril una fuerte presencia asiática entre los vehículos importados a Costa Rica.

“Actualmente, el 40% de las importaciones totales de vehículos provienen de China, incluyendo tanto modelos de combustión como eléctricos. Si analizamos únicamente el segmento eléctrico, la fuerza de ese mercado es arrolladora: entre el 90% y el 95% de las importaciones son de origen chino”, dijo.

A su juicio, el consumidor perdió un sentido de incertidumbre hacia estas marcas, pues ahora ofrecen “mejores dispositivos de seguridad y cuentan con el respaldo, garantía y stock de repuestos de las empresas locales que las representan".

Europa y América también presentes

El resto de la distribución por país se reparte entre fabricantes de Europa y América.

Por ejemplo, desde Alemania participan marcas como Mercedes-Benz, Audi, Porsche y Volkswagen, mientras Francia aporta nombres como Renault, Peugeot y Citroën.

También figuran fabricantes de Italia, como Maserati, Vespa y Aprilia, y de Reino Unido, con Land Rover y Triumph. A esto se suma Suecia con Volvo y Austria con KTM.

En el continente americano, Estados Unidos cuenta con fabricantes como Ford, Jeep, RAM, Chevrolet y Cadillac, mientras Canadá está presente con BRP, Can-Am y Sea-Doo. Además, Brasil aparece como país de producción con Volkswagen Trucks e India se incorpora con Mahindra.

Hasta el domingo 26 de abril, el evento concentrará a agencias, entidades financieras y fabricantes que presentan sus vehículos junto con condiciones especiales de crédito, seguros y beneficios exclusivos.