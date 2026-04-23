Negocios

Expomóvil 2026: La seguridad activa y la democratización de los sistemas ADAS marcan el pulso de la feria

Cámaras, radares y softwares ya no solo avisan: frenan, corrigen y acompañan al conductor en tiempo real para reducir accidentes de tránsito

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Por Brandon Flores

En las últimas décadas, el panorama automotriz en Costa Rica ha experimentado un cambio profundo, no solo por las marcas de los vehículos que circulan sino también por las características que tienen. Los fabricantes ya no solo se enfocan en la potencia o acabados de los vehículos, sino también en aquello que no se ve a simple vista pero puede salvar vidas en carreteras.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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