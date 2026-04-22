Negocios

Expomóvil 2026: las nuevas marcas y los nuevos modelos que llegaron a Costa Rica en esta edición de la feria de vehículos y sus precios

Enlistamos 25 novedades que se presentaron en la Expómovil

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Por Brandon Flores

A Costa Rica, según datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), en los últimos dos años, han ingresado más de 140.000 carros nuevos. Las cifras hablan de que el mercado nacional está en su mejor momento histórico.








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Expomóvil 2026Carros nuevos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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