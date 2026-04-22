Expomóvil 2026: las nuevas marcas y los nuevos modelos que llegaron a Costa Rica en esta edición de la feria de vehículos y sus precios

A Costa Rica, según datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), en los últimos dos años, han ingresado más de 140.000 carros nuevos. Las cifras hablan de que el mercado nacional está en su mejor momento histórico.

Año con año no es sorpresa para nadie ver que se suman nuevas marcas, tanto de modelos eléctricos como de combustión, de China y de otros mercados. Incluso, hay concesionarios que apuestan por Costa Rica para “probar” sus unidades en suelo costarricense y posteriormente llevarlos a otros mercados.

La Expomóvil suele ser el escenario ideal para presentar lo nuevo en la industria automotriz y la edición 2026 no es la excepción. Por ello, si usted está pensando en aprovechar la feria para comprar un vehículo, aquí le presentamos un recuento de las nuevas marcas y modelos que ya están empezando a circular en Costa Rica y sus precios.

Agencia Datsun, distribuidor oficial de Nissan en Costa Rica desde hace casi 70 años, ha presentado dos nuevos modelos para robustecer su portafolio, específicamente en la categoría de SUVs: el Kait, un vehículo de gasolina, motor de 1600 cc, con capacidad para cinco pasajeros y con 17 asistencias de conducción. La segunda novedad es el X-Terra, una SUV 4x4 “off-road” con motor 2,5 turbodiésel y una capacidad máxima de siete pasajeros.

Por su parte, la agencia Cori Motors presentó varias novedades en su portafolio, que incluye desde nuevos modelos de su marca insignia: BYD, hasta la ampliación de su portafolio con nuevas marcas.

En el marco de la Expo, se presentó el ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable que es considerado tope de línea. Se trata de una SUV con capacidad hasta para siete pasajeros que hace su debut en el mercado nacional; además, la oferta se complementa con el TI7, una alternativa 100% eléctrica, que concentra el enfoque de la marca en arquitectura tecnológica y seguridad.

En cuanto a nuevas marcas, Cori Motors presentó el Denza BAO 3, una unidad SUV de la submarca Denza —considerada la línea premium de BYD— que cuenta con una autonomía de hasta 501 kilómetros. Dentro de sus características destaca el arranque remoto, conducción remota y limitador inteligente de velocidad, junto con elementos de confort como faros LED y techo panorámico.

Además, en una apuesta por una movilidad eléctrica accesible, Cori amplió su portafolio con las marcas Wuling y NIO: en el caso de la primera contará con modelos como Bingo, Bingo Plus, Starlight S y E-Van Max. Wuling llega al país de la mano de Smart Cars by Grupo Cori Motors como distribuidor autorizado.

También en el campo de la movilidad eléctrica, este 2026 llegaron a Costa Rica los modelos de NIO, que también incluyen las marcas ONVO y firefly. Entre sus principales diferenciales destacan el sistema de intercambio de baterías que permite reemplazos en minutos, NOMI, su asistente de inteligencia artificial, y un conjunto de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción orientadas a la seguridad y la experiencia del usuario.

En Costa Rica, la oferta inicial incluye los modelos NIO ET5 Touring, NIO EL6 y NIO EL8, así como el ONVO L60. Adicionalmente, el ONVO L90 estará disponible en preventa, mientras que la marca firefly complementa el portafolio con una propuesta urbana, compacta y eficiente.

BYD presentó dos modelos nuevos en la edición 2026 de la Expomóvil. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

Distribuida por FACO —la misma que tiene a cargo la representación de Honda en el país—, ya están disponibles cuatro unidades de la marca Leapmotor, otra opción en vehículos eléctricos. Esta marca china ya vende en Costa Rica los modelos B10 Life, B10 Design, C10 Reev y el C16; todos SUV.

La llegada de Leapmotor responde a una estrategia clara: ofrecer una alternativa sólida dentro del creciente segmento de vehículos eléctricos en Costa Rica. En un contexto donde múltiples marcas han ingresado al país, FACO busca diferenciarse mediante el respaldo de su trayectoria y un enfoque riguroso en calidad y seguridad.

De la mano de AutoStar, otra marca china acaba de hacer su debut en Costa Rica: se trata de smart, la cual presentó dos modelos en la edición 2026 de la Expomóvil, el #1, #3 y Brabus. Nuestro país se convirtió en el mercado número 40 en el que la marca tiene presencia y el primero en la región centroamericana.

Los modelos smart lanzados en Costa Rica han sido diseñados por el equipo global de diseño de Mercedes-Benz, parte de las marcas que distribuye AutoStar en Costa Rica.

En cuanto a nuevos modelos, destaca también la presentación del Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros, ideal para familias. En su versión GT, incorpora un motor gasolina turbo de 1.5L, 4 cilindros con inyección directa y multipunto, que desarrolla 161 hp y 250 Nm de torque.

En seguridad, incorpora un completo paquete con asistencias avanzadas como mitigación de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, cámaras 360°, sensores de parqueo y múltiples airbags, garantizando protección integral para todos los ocupantes.

Igualmente, Distrito Automotriz (Inchape) presentó el modelo más reciente de Suzuki: el Across. Cuenta con motor de 1.5L, que genera 101 hp y 137 Nm de torque, con opciones de tracción 2WD y el sistema ALLGRIP 4WD, así como transmisión manual o automática.

Uno de los pilares del nuevo Across es su completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que eleva los estándares de seguridad dentro del segmento. Entre sus principales sistemas destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y cámara 360°, así como seis bolsas de aire.

También, la firma Hyundai aprovechó la feria automotriz para presentar el nuevo Palisade, un SUV híbrido, con capacidad para siete pasajeros y una autonomía de más de 1.000 km, según datos del fabricante. Su sistema híbrido alcanza una potencia combinada de 328 hp, incorpora tracción total inteligente y propone una experiencia donde el confort y la tecnología se combinan para beneficio de los ocupantes.

Precisamente este es el modelo más caro de Hyundai en el país, distribuidos por Grupo Q.

Otro detalle a tomar en cuenta es que el rango de precio de los modelos van desde los $13.990 hasta opciones superiores a los $200.000. Si usted desea asistir a la Expomóvil, organizada por Aivema, puede hacerlo hasta el próximo domingo 26 de abril, con horarios de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada tiene un costo de ¢3.500 y puede adquirirse en línea para facilitar el ingreso, mientras que el parqueo tiene un valor de ¢4.000. Cabe aclarar que los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan entrada.

Los modelos híbridos ganan terreno en el país y por eso las marcas fortalecen su portafolio con este tipo de unidades. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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