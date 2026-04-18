Lujo sobre ruedas: estos son los 10 carros más caros de la Expomóvil 2026

La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal y se extenderá desde el jueves 16 hasta el domingo 26 de abril. La feria, considerada la vitrina más importante del sector automotriz en el país, reunirá más de 350 modelos distintos de vehículos, entre eléctricos, de combustión e híbridos, además de motocicletas, cuadraciclos, motos de agua y una amplia oferta de accesorios como llantas, lubricantes, dispositivos de seguridad, ceras y servicios de spa automotriz.

Aunque buena parte del público llegará en busca de opciones de entrada y carros familiares, la edición 2026 también se convierte en un escaparate de lujo y alta gama, con más de 30 modelos cuyo precio supera los $100.000. Dentro de ese universo, un grupo muy reducido se ubica en la cima del listado por precio, conformando el top 10 de los vehículos más caros de la Expomóvil 2026, todos por encima de los $169.900.

De hecho, el vehículo más caro de la feria es el Porsche 911 Carrera GTS con un precio de $280.000, un modelo deportivo que puede alcanzar una velocidad máxima de 312 kilómetros por hora (km/h). Incluso, el top tres de los autos más caros están por arriba de los $250.000; este es el listado completo.

Los modelos más caros de la Expomóvil 2026 tienen varios puntos en común: todos pertenecen al segmento de lujo, ofrecen altas prestaciones y vienen cargados de equipamiento y tecnología. Se repiten las grandes SUV de marca premium (como Lexus, Cadillac, Audi y Toyota en su Land Cruiser tope de gama) y los deportivos o sedanes ejecutivos pensados más para disfrutar que para el uso básico del día a día. Además, varios de ellos incorporan versiones de alto desempeño o eléctricas de gama alta, como los Audi RS e-tron, que mezclan potencia con nuevas tecnologías de propulsión.

Los visitantes de la feria podrán ingresar en horario extendido: de lunes a sábado la feria abre de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. La entrada general cuesta ₡3.500 y se puede comprar en línea en www.expomovilcr.com, para evitar filas en las boleterías. Niños menores de 12 años y adultos mayores entran gratis. El parqueo, administrado por Pedregal, tiene un valor de ₡4.000 por vehículo.

Este evento reune a más de 350 modelos de vehículos, incluyendo eléctricos e híbridos. Foto: Rafael Pacheco Granados Expomóvil 2026; Centro de Eventos Pedregal; Vehículos; (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Estos son los 10 carros más baratos disponibles en la Expomóvil 2026

LEA MÁS: De modelos de entrada a opciones de lujo: el rango de precios y la oferta de marcas en Expomóvil 2026