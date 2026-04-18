Negocios

Lujo sobre ruedas: estos son los 10 carros más caros de la Expomóvil 2026

El “top tres” está compuesto por unidades con precios superiores a $200.000

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Por Brandon Flores

La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), se lleva a cabo en el Centro de Eventos Pedregal y se extenderá desde el jueves 16 hasta el domingo 26 de abril. La feria, considerada la vitrina más importante del sector automotriz en el país, reunirá más de 350 modelos distintos de vehículos, entre eléctricos, de combustión e híbridos, además de motocicletas, cuadraciclos, motos de agua y una amplia oferta de accesorios como llantas, lubricantes, dispositivos de seguridad, ceras y servicios de spa automotriz.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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